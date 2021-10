Amedeo Goria e la confessione hot al Grande Fratello Vip: “Ero con tre donne…”. Lo spiazzante racconto

Grande Fratello

Le intime rivelazioni di Giucas Casella al Grande Fratello Vip hanno provocato un vero e proprio effetto domino nella Casa. Dopo la diretta di ieri, in cui l’illusionista ha confessato di aver avuto incontri occasionali con uomini in passato, anche Amedeo Goria si è sbilanciato con un racconto inedito. “Ero con tre donne…” il ricordo del giornalista e una di queste, come da lui confermato, era una trans.

Amedeo Goria: il piccante aneddoto al Grande Fratello Vip

Giucas Casella ha emozionato tutti al Grande Fratello Vip, mettendo da parte le vesti di esuberante illusionista e lasciandosi andare a un’intima confessione.

Nella puntata di lunedì sera, infatti, il concorrente ha rivelato di avere avuto alcuni incontri occasionali con degli uomini nel passato. Se da un lato il suo racconto totalmente inedito ha spiazzato tutti, dall’altro Casella ha lanciato un importante messaggio di inclusione e dal valore universale: “Amore è libertà“. Parole di grande impatto, quanto mai attuali e che hanno ricevuto il plauso di Alfonso Signorini.

Ma la rivelazione di Giucas Casella ha generato un vero e proprio effetto domino nella Casa del Grande Fratello Vip.

Dopo la diretta, infatti, l’illusionista è tornato a parlare con alcuni coinquilini del suo passato sentimentale. Ad ascoltare le sue confessioni era presente anche Amedeo Goria: anche lui ha avuto aprire un cassetto del suo passato ricordando un’esperienza che l’ha visto coinvolto con due donne e una trans.

Amedeo Goria spiazza tutti: “Ero con tre donne…“

Amedeo Goria ha raccontato ai suoi coinquilini di essere andato, in passato, a letto con tre donne. “Ero con tre donne… Sì, avete capito bene, tre… Di cosa vi stupite?

” chiede ad alcuni compagni di gioco, tra cui Aldo Montano. E, riferendosi proprio ad una vecchia fiamma del campione olimpico, il giornalista rivela: “Sembrava una tua ex. Solo che è venuto fuori che aveva il pistolino…“.

Resosi conto che il suo piccante racconto ha lasciato i coinquilini a bocca aperta, Amedeo Goria ha specificato come per lui sia stata un’esperienza normale: “Oggi come oggi non penso sia una cosa strana. Io sono per la libertà di tutti. Ognuno deve fare e andare con chi vuole“. Le sue parole riprendono, in parte, il discorso iniziato da Giucas Casella nel corso della puntata: la libertà dell’amore in tutte le sue forme.