Lulù Selassié e la gelosia verso Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip: pioggia di critiche dal web

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo, nella diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera, ha ricevuto una inaspettata lettera dall’ex fidanzata Federica. Il concorrente ha ascoltato in una clip le parole della ragazza, che ammette di averlo visto spento nella Casa e senza la solita luce nei suoi occhi. Dal salone Lulù Selassié ha ascoltato tutto assieme ai compagni e, in preda alla gelosia, ha bisbigliato alcuni commenti: la sua reazione ha suscitato l’ira del web.

Lulù gelosa di Manuel al GF Vip: la reazione alla lettera di Federica

Al Grande Fratello Vip è andato in scena un momento davvero commovente per Manuel Bortuzzo.

Nella puntata di ieri sera il giovane nuotatore è stato convocato da Alfonso Signorini per fargli ascoltare parole tanto dolci quanto inaspettate: è l’ex fidanzata Federica ad avergli voluto scrivere una lettera. Il loro rapporto, nonostante la fine della loro storia d’amore, si è sempre mantenuto buono ed entrambi continuano a professarsi bene reciproco.

La lettera di Federica è stata riassunta in una clip, in cui la voce della ragazza legge il suo messaggio a Manuel Bortuzzo.

Questo dolcissimo momento, tuttavia, è stato osservato anche dagli altri Vipponi rimasti in salone e Lulù Selassié l’ha presa decisamente male. La ragazza, che con il coinquilino ha stretto un rapporto di complicità e intimità, ha espresso tutto il suo malumore alle sorelle mentre la clip stava andando in onda. “Sono stati insieme tre mesi” ha commentato con disappunto la lettera di Federica a Manuel, riferendosi alla loro precedente relazione. La sorella Jessica ha cercato di riportarla alla realtà, dicendole di non fare la gelosa. Ma la relazione di Lulù è un misto di delusione e rabbia: “Non me ne frega un ca**o“.

Lulù Selassié nel mirino delle critiche: i commenti dal web

La reazione di Lulù non è passata inosservata ai più attenti telespettatori del reality, che su Twitter hanno preso di mira la ragazza per il suo comportamento immaturo. Ma per la sorella Selassié le critiche non finiscono qui. La notte successiva, infatti, Lulù si è messa nel letto dove dorme Manuel, coricandosi al posto che spetterebbe a Aldo Montano, compagno di letto del nuotatore.

Su Twitter in molti le contestano la costante ricerca di attenzioni e un atteggiamento eccessivamente pesante nei confronti del ragazzo.

Come quando si è avvicinato a Manuel mentre dormiva, svegliandolo e mettendosi vicino a lui per parlare.

Lucrezia fa un’altra scenata, fa finta di dormire per non lasciare il letto ad Aldo.#gfvip pic.twitter.com/bxY0buMHYr — I 3 MOSCHETTIERI (@MOOSCHETTIERI) October 5, 2021

Lelli Kelly è un incubo quel povero cristo sta dormendo e lei lo sveglia per buttarcisi addosso. Ma perché? #gfvip pic.twitter.com/m4oUv97fjp — Simona (@SDevinu) October 5, 2021