Morgane – Detective geniale: anticipazioni dei due episodi della quarta puntata in onda oggi in prima tv su Rai 1

Serie TV - Fiction

Due nuovi casi da risolvere per la nostra Morgane. La donna dovrà nuovamente usare il suo infallibile fiuto per scoprire cosa si cela dietro i casi della quarta puntata di stagione mentre cerca sempre di scoprire cosa sia successo al suo uomo ormai scomparso nel nulla.

La serie tv più attesa dell’anno ha conquistato anche il pubblico italiano e torna su Rai1 con le sue trame anche martedì 5 ottobre 2021 con il suo quarto appuntamento. Va avanti infatti la messa in onda per la prima volta sugli schermi italiani delle vicende della detective Morgane, una donna delle pulizie che con il suo infallibile fiuto inizia a risolvere dei casi e cerca la verità per il suo compagno scomparso nel nulla. Morgane – Detective geniale è il nuovo poliziesco che va in onda alle ore 21:30 circa dopo i Soliti Ignoti – Il ritorno. La trama e le anticipazioni dei due nuovi episodi.

Morgane – Detective geniale: le anticipazioni della prima puntata di martedì 5 ottobre 2021

Morgane torna a fare compagnia al pubblico di Rai1 con il suo quarto appuntamento di martedì 5 ottobre che come al solito sarà composto da due nuovi episodi.

Il primo dei due, in onda a partire dalle ore 21:30 circa, ha il titolo Cocktail Molotov. La nostra detective Morgane lavorerà al fianco di Kadarec per risolvere il caso di Jonathan.

Il ragazzo è finito al centro delle indagine sull’uccisione di un surfista che porterà la coppia di investigatori a scoprire la verità sull’accaduto anche a costo di trasgredire delle regole ed andare contro la legge stessa.

Morgane – Detective geniale: le anticipazioni del secondo episodio di martedì 5 ottobre 2021

Il secondo episodio di serata prende il titolo di Uomo di poca fede, e mette al centro uno strano caso di duplice omicidio sul quale indagheranno Kadarec e Morgane. I fatti sembrano parlare chiara sulla dinamica dell’uccisione che vede coinvolta una vettura e le vittime investite.

Starà al poliziotto ed alla donna delle pulizie stabilire come e perché i due casi siano così accomunati nella dinamica mentre il rapporto tra loro due risulta sempre più tese.

Karadec imputa a Morgane di averlo messo alle strette con Celine, spingendolo a dover mentire sul loro operato.