Ornella Muti si racconta sulla figlia e Celentano nella trasmissione di Pierluigi Diaco su Rai 2

Ornella Muti, parla di sua figlia Naike, e di Adriano Celentano nella trasmissione di Rai 2 di Pierluigi Diaco. L’attrice ripercorre una serie di eventi che hanno segnato la sua vita, attraverso suoni e suggestioni che fanno da sfondo all’intervista. Andrea Camerini è incaricato di dare vita con i suoi disegni, alle emozioni che emergono nel corso del suo confronto con il conduttore di Ti sento.

Ornella Muti confessa:“Mia figlia Naike è molto fragile”

“Mia figlia Naike è molto fragile, ha maggiore difficoltà a gestire l’attenzione mediatica” così Ornella Muti ha parlato della figlia ai microfoni di Ti Sento.

La trasmissione di Pierluigi Diaco andrà in onda oggi, nella seconda serata di Rai 2. L’attrice ha parlato con il conduttore della figlia, avuta quando aveva 19 anni. Già in passato madre e figlia hanno rivelato di avere uno splendido rapporto. Naike ha difeso più volte sua madre dagli attacchi mediatici, spiegando di amare schierarsi dalla parte delle persone che ama.

Ornella Muti e il suo rapporto con Celentano

Durante l’intervista Ornella Muti si è aperta sul rapporto che ha avuto con Adriano Celentano.

“Non mi piace parlarne, non mi sembra giusto per nessuno di noi”, ha affermato l’attrice. Ornella Muti ha conosciuto Adriano Celentano nei film “Il bisbetico Domato” e “Innamorato pazzo”, rispettivamente nel 1980 e 1981. Negli anni si sono susseguite voci che fosse nata una relazione tra i due. L’attrice preferisce non tornare a parlare dell’argomento, e ha commentato: “Credo che le cose vadano fatte con attenzione verso gli altri”.

Ornella Muti, la sua carriera professionale

Ornella Muti ha rivelato di aver affrontato momenti davvero complessi, ricevendo pesanti commenti sul suo conto: “Hanno scritto anche cose terribili su di me”.

L’attrice ha parlato quindi del suo rapporto con la spiritualità, affermando: “Noi siamo dei momenti e delle cose, non siamo delle persone”. Pierluigi Diaco approfondirà i dettagli sulla sua vita personale e lavorativa nel corso della puntata di “Ti Sento”. Invitandola a parlare dei suoi affetti, il conduttore metterà a nudo le emozioni di una delle attrici più amate della tv italiana.