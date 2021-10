Sossio Aruta svela di aver rivisto Ursula Bennardo. I due ci riproveranno? Il mondo del web insorge

Uomini e Donne

Anche se quest’anno Sossio Aruta non fa più parte del parterre over di Uomini e Donne, il Cavaliere molto amato sta facendo, lo stesso, parlare molto di sé. La motivazione delle chiacchiere è la fine della sua relazione con Ursula Bennardo.

I due si erano conosciuti proprio nello studio del famoso dating show di Canale 5 e, dopo molte peripezie e una partecipazione a Temptation Island, Sossio Aruta e Ursula Bennardo avevano lasciato la trasmissione insieme. Da quest’unione è nata una dolce bambina di nome Bianca e, spesso, si è parlato di imminente matrimonio tra i due.

Qualche settimana fa, però, la doccia fredda, il Cavaliere ha dichiarato la fine della sua relazione con la bella Dama pugliese.

Adesso, invece, Sossio Aruta ha raccontato di aver rivisto Ursula Bennardo. Potrebbe rinascere qualcosa tra i due?

Sossio Aruta incontra di nuovo Ursula Bennardo e lo racconta sui social

Dopo la recente rottura e le polemiche che vi sono scaturite, Sossio Aruta ha recentemente postato un video in cui svela di aver rivisto la madre di sua figlia. Il Cavaliere si è detto molto contento: “Oggi sono strafelice, finalmente sono a Taranto, dieci giorni senza Bianca sono stati veramente troppi.

Tra un po’ la vado a prendere all’asilo. Naturalmente nel frattempo ho avuto il modo e il piacere di incontrare Ursula“.

Un incontro voluto con piacere da Sossio Aruta, che ha dichiarato di sentirsi pentito per gli ultimi avvenimenti: “Abbiamo chiarito alcune situazioni, è molto arrabbiata. Mi sono pentito di quello che ho fatto, è una cavolata“. Il Cavaliere ha anche portato in dono un mazzo di girasoli alla Dama.

Dalle parole di Sossio Aruta sembra proprio che il rapporto tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne possa ricucirsi: “Sono qui e spero di farmi perdonare e di ritornare ancora più forti di prima“.

Sossio Aruta racconta l’incontro con Ursula e il web si scatena

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono rivisti, dopo la separazione, annunciata di recente. L’avvicinamento tra i due, però, non convince parte del mondo del web. Alcuni utenti digitali, infatti, vedono in questo tira e molla tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, solo un modo per ricevere qualche copertina e ritornare alla ribalta.

I commenti del web su Sossio Aruta e Ursula Bennardo

