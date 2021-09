Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati: l’annuncio e le motivazioni dell’ex coppia di Uomini e Donne

Gossip

Quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo è una delle coppie più seguite di Uomini e Donne. In passato i due fidanzati aveva preso parte a Tempation Island, per mettere alla prova il loro amore, ed erano tornati a casa insieme, scegliendo di allargare la famiglia. Qualcosa però sembra aver smesso di funzionare tra di loro, perchè in queste ore è arrivata una spiacevola notizia: Sossio e Ursula si sono lasciati.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati, l’annuncio: “Game over”

Nelle ultime ore, i fan di Uomini e Donne sono stati presi alla sprovvista dalla notizia diffusa via social da Sossio Aruta.

Sfortunatamente non si è trattato, come in molti avrebbero sperato del tanto atteso annuncio delle loro nozze. L’ex cavaliere ha condiviso sul suo profilo Instagram un post con la scritta “Game over”, per annunciare ai follower la fine della sua relazione con Ursula Bennardo. “Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini & Donne“ ha esordito il calciatore nel suo messaggio.

“Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia” ha poi continuato rivolgendosi ai fan. “Che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca” ha aggiunto riferendosi alla figlia avuta con Ursula.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, fine della relazione: i motivi

Nelle righe finali del suo messaggio, Sossio ha dichiarato esplicitamente la fine della sua relazione con la Bennardo. “Devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale“ ha spiegato.

Aruta ha quindi rivelato cosa avrebbe portato lui e la compagna all’allontanamento definitivo. “Per incompatibilità caratteriali– ha ammesso- la nostra storia è arrivata al capolinea”.

“Prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate“l’amara conclusione.

Come “firma” del messaggio condiviso da Sossio Aruta è apparso il nome di un profilo Instagram, seguito dalla parola “avvocato”. A quanto pare quindi l’ex cavaliere si sarebbe rivolto a un legale, che avrebbe contribuito alla scrittura e alla pubblicazione del comunicato.

Sossio Aruta annuncia la fine dell’amore con Ursula Bennardo: la reazione della dama

Mentre sul profilo Instagram di Sossio Aruta si parlava della fine del loro amore, Ursula Bennardo condivideva come sempre la sua giornata con i fan via social. Proprio ieri, l’ex dama di Uomini e Donne ha condiviso un video della loro esperienza in coppia dal dating show, che lasciava pensare a tutt’altro che a una crisi.

“È inutile negarlo … ci manca tutto di voi” ha scritto riferendosi al cast del programma. “Ci siamo divertiti , inc****i, abbiamo pianto e sorriso … mille emozioni.

È davvero l’oasi dell’amore” ha aggiunto. “In questo video però eravamo single” ha infine sottolineato, lasciando intendere che a oggi lei e Sossio sarebbero invece ancora una coppia.

In seguito all’annuncio di Sossio, Ursula non ha più scritto nulla sul suo profilo. Chissà che nelle prossime ore non decida di rompere il silenzio per spiegare cosa sta succedendo davvero.