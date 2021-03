Fiori d’Arancio per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che dopo aver rimandato il lieto evento annunciano di essere pronti a convolare a nozze. Il matrimonio verrà celebrato a più di un anno dalla romantica proposta fatta dal calciatore alla sua amata e sembra che i dettagli siano già stati concordati. Fra location e invitati, tutto è ormai pronto e la coppia non vede l’ora di poter celebrare la tanto attesa unione.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo:

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una delle coppie più fortunate di Uomini e Donne. I due si erano infatti conosciuti nel dating show condotto da Maria De Filippi e, dopo numerosissime peripezie, alti e bassi, erano usciti mano nella mano, con un importante progetto: condividere il resto della loro vita insieme.

Prima di terminare la loro partecipazione al programma infatti, l’ex calciatore aveva infilato al dito della sua amata un anello, nella speranza di poter presto ufficializzare la loro unione.

In occasione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip inoltre, Aruta aveva ribadito pubblicamente le sue intenzioni, spiegando di voler aspettare l’arrivo dell’estate per poter festeggiare con il favore della bella stagione. L’improvviso arrivo della pandemia aveva tuttavia messo in stand-by i sogni dell’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Quest’estate inoltre lui e Ursula hanno deciso di approfittare del breve periodo di riaperture per celebrare un altro importante evento: il battesimo della piccola Bianca, la figlia nata a ottobre 2019.

Ora però sembra proprio che Sossio e Ursula si siano stancati di aspettare. Per loro è finalmente giunto il momento di giurarsi amore eterno e l’organizzazione sembra essere già a buon punto.

La location: matrimonio in trasferta per il calciatore e la sua amata

Intervistati da Uomini e Donne Magazine, Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno svelato i primi dettagli della cerimonia che li vedrà protagonisti fra qualche tempo.

La coppia ha infatti scelto la location in cui celebrare l’unione, spiegando come si tratterà di una “zona neutra”. Entrambi originari del sud Italia, i futuri sposini non hanno voluto scegliere le loro regioni natie come luogo in cui convolare a nozze. Eliminate dunque tanto la Campania, quanto la Puglia dalla lista dei luoghi “papabili”, i fidanzati hanno optato per la Calabria. I due hanno preferito mantenere un velo di mistero, non specificando il nome della località in cui avrà luogo la celebrazione, ma hanno fatto intendere che si tratterà di un luogo a loro molto familiare “tra la montagna e il mare”, dove spesso si recano in cerca di relax.

Una cerimonia intima, ma speciale

Considerata la situazione di emergenza, Sossio e Ursula hanno preferito stabilire un limite massimo al numero degli invitati. La coppia infatti avrà attorno a sé non più di 50 invitati, selezionati fra gli affetti più cari. La cerimonia verrà celebrata con rito laico, ma come rivelato dagli sposi la loro unione sarà comunque benedetta da un parroco. Quest’ultimo sarebbe molto vicino alla coppia e alla piccola Bianca.

Proprio pensando alla figlia e agli altri bambini invitati, Aruta e la Bennardo hanno scelto di organizzare delle attività di animazione per permettere a tutti di divertirsi durante il loro giorno speciale.

Due giorni di festeggiamenti

La coppia non ha ancora fatto sapere la data del lieto evento, tuttavia ha spiegato che le nozze avranno inizio a partire dalle 17. L’orario comunicato a Uomini e Donne Magazine sembra ideale per una cerimonia estiva. Come sappiamo proprio questa stagione è la preferita da Sossio, ma bisognerà aspettare ancora prima di avere informazioni più chiare.

Il giorno prima del fatidico “sì” Ursula e Sossio celebreranno in contemporanea l’addio al celibato e al nubilato. Non è chiaro se i futuri sposi uniranno le feste per godersi insieme anche questo momento o se invece preferiranno separarsi per qualche ora, prima di incontrarsi di fronte all’altare nuziale.

Maria De Filippi testimone d’onore

Ursula e Sossio non hanno fornito ulteriori dettagli a proposito dell’organizzazione delle loro nozze. La scorsa estate però l’ex calciatore aveva parlato con grande entusiasmo dei possibili invitati all’evento. “Inviteremo tutti quelli che hanno fatto parte del nostro percorso” aveva infatti dichiarato a DiPiù, manifestando l’intenzione di invitare molti volti della televisione italiana. Da Alfonso Signorini a Tina Cipollari, da Patrick Ray Pugliese a Antonella Elia, tutti gli amici conosciuti durante le esperienze a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip sembravano essere i benvenuti al loro matrimonio.

Le nuove restrizioni potrebbero aver obbligato la coppia a rivedere la lista degli invitati, per garantire ad amici e familiari più stretti di partecipare al matrimonio. Un nome su cui rimane ancora grande dubbio è inoltre quello di Maria De Filippi. Aruta aveva infatti spiegato di voler domandare proprio a lei di essere sua testimone di nozze, per sdebitarsi dell’esperienza vissuta all’interno di Uomini & Donne.

“A lei sarò sempre grato e vorrei che accettasse di essere, quando sarò il momento, la mia testimone di nozze” aveva dichiarato l’ex calciatore. Chissà se almeno Queen Mary riuscirà a partecipare all’imminente matrimonio o se il suo posto sarà occupato da un familiare del calciatore. Magari per l’occasione Sossio riuscirà anche a risolvere le incomprensioni con il fratello minore, con cui da tempo è in lite.