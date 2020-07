Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono pronti da tempo a fare il grande passo, soprattutto dopo la nascita della figlia Bianca, da poco battezzata. La data è ancora incerta causa coronavirus, ma la coppia sembra avere le idee chiare su chi vorrebbe come testimone di nozze. Si tratta nientemeno che di Maria De Filippi, artefice principale del loro amore nato sul parterre di Uomini e Donne.

Sossio e Ursula pronti alle nozze

Il matrimonio tra i due ex volti del Trono Over di Uomini e Donne si terrà nel 2021, probabilmente in estate dato che Sossio Aruta e Ursula Bennardo sembrano decisi a celebrarlo in spiaggia.

Un sogno arrivato dopo la burrascosa relazione che ha visto dama e cavaliere tentennare dopo la partecipazione a Temptation Island.

L’ex calciatore ora non ha più dubbi sulla sua dolce metà e sogna ora nozze perfette. Come confessa al settimanale DiPiù, al fatidico sì vuole tutti i personaggi che hanno visto nascere la sua storia d’amore: “Inviteremo tutti quelli che hanno fatto parte del nostro percorso“, ha dichiarato. Tra gli invitati ci saranno sicuramente Alfonso Signorini, gli opinionisti di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma anche i compagni del Grande Fratello Vip Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Paola Di Benedetto e Antonella Elia.

La proposta di matrimonio di Sossio Aruta a Uomini e Donne

La testimone Maria De Filippi

Sossio Aruta ha spiegato il motivo per cui vorrebbe chiedere a Maria De Filippi di fare da testimone di nozze: “Se sono un uomo nuovo lo devo innanzitutto alla signora Maria De Filippi, perché quando anni fa mi diede la possibilità di prendere parte a Uomini e Donne vide in me la luce della disperazione.

Della fatica di stare al mondo. Della voglia di rinascere“.

Per Queen Mary l’ex gieffino prova un profondo riconoscimento: “A lei sarò sempre grato e vorrei che accettasse di essere, quando sarò il momento, la mia testimone di nozze“.

