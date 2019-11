Tina Cipollari, sempre più innamorata del compagno Vincenzo Ferrara, ha parlato di una coppia nata a Uomini&Donne, quella composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Sui due, l’opinionista del programma di Maria De Filippi non avrebbe scommesso ma ora è pronta a ricredersi e a fare le sue felicitazioni alla coppia.

Tina e gli auguri a Sossio e Ursula

Tina Cipollari, dalle pagine di Uomini&Donne Magazine, ha parlato della relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia, all’inizio, ha avuto un rapporto molto turbolento, appassionando da subito i fan della trasmissione ma la Cipollari non ha mai nascosto i suoi dubbi, parlando loro con schiettezza.

I due ora sembrano felicissimi, soprattutto dopo la nascita della loro primogenita. Tina si è detta contenta per l’armonia della coppia, alla luce anche della crisi dopo la partecipazione a Temptation Island: “Faccio tantissimi auguri a Sossio e Ursula per la nascita della meravigliosa Bianca. Ammetto che oggi sono una coppia stupenda anche se, ad onor del vero, fino a qualche tempo fa non credevo potessero farcela. Non avrei scommesso nulla sulla loro storia.”

Inoltre, Tina ha ammesso di essere grata di aver chiarito con loro delle cose rimaste in sospeso: “Oggi sono davvero felice per Sossio e Ursula che siano riusciti a costruire una relazione solida e gioiosa”

Sossio e Ursula genitori felici

Il messaggio lasciato a Uomini&Donne Magazine sembra spazzare via un po’ di tensioni delle ultime settimane, quando Ursula si lamentava a DiPiù di non aver ricevuto alcun augurio da parte della Cipollari per la nascita di Bianca: “Tina Cipollari, da cui mi sarei aspettata almeno un messaggino, non mi ha scritto nulla”.

La bambina di Sossio e della Bennardo è nata un mese e fa e i due non hanno perso tempo ad annunciare la loro gioia su Instagram. In un’intervista a Nuovo, i due hanno parlato del parto, di quei momenti in cui tutti le ansie sono sparite.

Inoltre, i due starebbero valutando il matrimonio. Naturalmente, i due sanno di dover molto a Maria De Filippi che li ha accompagnati in tutta la loro storia d’amore.