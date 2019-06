La gravidanza è un momento ricco di emozioni ma anche complesso per qualsiasi coppia e non fanno eccezione Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia nata con il trono over di Uomini e Donne aspetta infatti una bambina, Bianca, che nascerà il prossimo autunno. Ultimamente, però, l’ex corteggiatrice avrebbe delle insicurezze sul rapporto con il compagno, che avrebbe esternato al settimanale Di Più: si attende la risposta del calciatore.

Un rapporto modificato con l’arrivo del figlio

Le parole di Ursula Bennardo sono preoccupate, ma fanno trasparire un sentimento profondo per il futuro padre di sua figlia. Comincia raccontando di come il loro rapporto sia cambiato con la gravidanza: “Il nostro rapporto è un po’ cambiato. Ha avuto modo di diventare qualcosa di diverso, di più completo. Di strano, a volte. Qualcosa fatto delle nostre abitudini passate ma anche di nuove cose”.

Poi, un cenno a come la gravidanza potrebbe aver inciso sulla loro vita di coppia: “Nel primo mese di gravidanza, ho notato un tuo cambiamento nei miei confronti. Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia di donna incinta ti creasse timori, come se ti impaurisse il fatto di potermi stringere forte durante i nostri incontri”.

La domanda cruciale: “Mi ami ancora?”

Alla fine della lettera, arriva la domanda cruciale: “Sossio, dimmi la verità: è cambiato qualcosa tra noi? Mi ami ancora? Ami la bambina che porto in grembo? Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Raffreddando. Oppure che avessi paura per il futuro, per me e per la salute della nostra bambina”.

Sosia non ha ancora risposto alla fidanzata (e presto sposa) ma pare che comunque si tratti solo di dubbi legati alla a questo delicato momento. Sul suo profilo Facebook, Ursula ha smentito che si tratti di un momento di crisi.