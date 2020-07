Grandi festeggiamenti per il battesimo della piccola Bianca, figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Ma nella rosa degli invitati c’è un’assenza che fa molto rumore ed è destinata ad alimentare i gossip esplosi nelle ultime settimane: Riccardo Guarnieri si presenta senza Ida Platano.

Sossio e Ursula festeggiano il battesimo di Bianca

Clima di grande gioia per il battesimo della piccola Bianca, figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo nata lo scorso ottobre. La coppia di Uomini e Donne ha scelto di condividere sui social la gioia del grande momento, con una serie di dolcissime Stories e scatti che hanno scatenato un’ondata di entusiasmo da parte dei follower.

Dai preparativi al party, tutto è stato documentato da mamma e papà con tenere immagini di famiglia, tra i sorrisi e gli abbracci di amici e parenti.

“Auguri vita mia – ha scritto Aruta su Instagram, rivolgendo il suo pensiero alla sua bimba –, io e la mamma siamo due genitori fortunati ad avere una principessina come te“.

Post di Sossio Aruta su Instagram – Fonte: Instagram/Sossio Aruta official

Sulla stessa onda di dolcezza il post condiviso da Ursula per l’occasione: “Finalmente è arrivato il giorno che tanto aspettavamo amore mio, il tuo Battesimo.

Sei la mia stella“.

Post di Ursula Bennardo su Instagram – Fonte: Instagram/Ursula Bennardo

Tra gli invitati Riccardo Guarnieri (senza Ida)

Tra gli invitati, anche l’amico Riccardo Guarnieri, compagno di avventure a Uomini e Donne insieme a Ida Platano. Ma è proprio l’assenza di quest’ultima a fare parecchio rumore tra le colonne del gossip, sintomo, secondo alcuni, di una crisi ormai più prossima alla definitiva rottura (dopo la pace scoppiata nell’ottobre scorso e annunciata nel dating show).

Riccardo senza Ida al battesimo di Bianca, dunque: è questa la notizia che spunta tra le cronache di una giornata di festa in cui i sospetti dei fan sulla presunta turbolenza d’amore troverebbero conferma. L’ex cavaliere del Trono Over compare nell’album dei festeggiamenti ma in solitaria, come dimostrano le foto condivise da Sossio Aruta sui social tramite Instagram Stories.