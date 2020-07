L’emergenza sanitaria per il Coronavirus ha messo a dura prova prima le loro nozze, rimandate, poi il battesimo della loro piccola Bianca, la primogenita della coppia nata nello studio televisivo di Uomini e Donne lo scorso autunno. All’inizio di luglio proprio Sossio Aruta aveva reso nota la celebrazione del battesimo in forma privata, ove si era fatta pesantemente notare un’assenza. Ora invece, a distanza di qualche settimana, arriva l’album fotografico pubblicato su Instagram che li ha immortalati nel giorno più importante per la piccola.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo mostrano le foto del battesimo di Bianca

Tanto sul profilo di mamma Ursula Bennardo, tanto su quello di papà Sossio Aruta fioccano le foto del battesimo della piccola Bianca.

“FINALMENTE. Un giorno Indimenticabile“, scrive Ursula Bennardo a corredo di un set fotografico dedicato al battesimo della figlia Bianca, giunto dopo una serie di peripezie dovute al lockdown per il Coronavirus che lo aveva fatto inizialmente slittare. Tanti piccoli ritratti di famiglia che ritraggono i tre felicemente insieme nel giorno speciale per la piccola bimba che sarà presente alle future nozze della coppia.

Gli scatti del battesimo della piccola Bianca pubblicati da Ursula Bennardo. Fonte: Instagram

Nozze in vista per la coppia: la proposta a Maria De Filippi

Come dicevamo infatti, la coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne ha dovuto fare da vicino i conti con la quarantena forzata che ha bloccato i preparativi del loro matrimonio. Ora però tutto sembra essere pronto e il “sì” pare possa essere celebrato in tempi imminenti sulle rive della spiaggia. Proprio Sossio Aruta ha anche avanzato un’importante proposta a Maria De Filippi, la Cupido sua relazione, alla quale avrebbe chiesto di essere sua testimone di nozze.

Le foto del battesimo della piccola Bianca pubblicate da Sossio Aruta. Fonte: Instagram

Tantissima l’attenzione su quelli che saranno gli invitati: la coppia ha infatti reso noto di voler vicino nel giorno più importante per loro tutti coloro che hanno visto nascere, talvolta naufragare e poi rifiorire il loro amore nello studio di Mediaset. Sarà il caso di aguzzare bene la vista dopo quanto accaduto al battesimo della piccola Bianca: in quell’occasione infatti, fece molto scalpore l’assenza tra gli invitati di Ida Platano.

