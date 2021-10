Uomini e Donne anticipazioni 5 ottobre: Joele Milan deve abbandonare il trono dopo essere stato smascherato

Uomini e Donne

Joele Milan, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, interromperà il suo percorso da tronista il 5 ottobre. Tutto questo per colpa di un video

Il percorso del tronista Joele Milan all’interno di Uomini e Donne è stato irto di difficoltà. Presentatosi al grande pubblico con una toccante storia di tradimento passato, il ragazzo è stato messo in dubbio fin dalle prime apparizioni nel grande schermo.

Joele Milan, infatti, è stato subito smentito dalla sua ex ragazza, che ha dichiarato che, in realtà, il tradimento raccontato non ha mai avuto luogo. Anzi, la ragazza si è spinta oltre, confessando, di aver subito lei stessa delle falsità dal tronista.

Ma, questo scandalo è solo il primo per il ragazzo. A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni del 5 ottobre, riportate dal Vicolo delle News, Joele Milan sarà di nuovo al centro di una polemica.

Il ragazzo dovrà anche abbandonare lo studio del dating show.

Uomini e Donne anticipazioni 5 ottobre: il piano di Joele Milan

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 5 ottobre, Joele Milan verrà convocato al centro dello studio con le sue corteggiatrici. Maria De Filippi, manderà in onda un video, che metterà in cattiva luce il tronista.

Durante un ballo con la corteggiatrice Ilaria, si vedrà che Joele Milan comunicherà alla ragazza di essere seguita da un suo caro amico su Instagram.

Il tronista spingerà la ragazza a ricambiare il “Segui” per potersi, così, sentire senza il coinvolgimento delle telecamere.

Uomini e Donne anticipazioni 5 ottobre: Joele Milan lascia la trasmissione televisiva

Il discorso nascosto tra Joele Milan e Ilaria va certamente contro il regolamento di Uomini e Donne. Quindi, Maria De Filippi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 5 ottobre, sarà costretta a consigliare al tronista di abbandonare lo studio.

La conduttrice avvertirà Joele Milan di non poter più raccontare nel dating show le sue avventure amorose, se queste vanno, in realtà, oltre a ciò che si vede in studio.

Il tronista sarà, quindi, costretto a interrompere il suo percorso a Uomini e Donne.