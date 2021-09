Joele Milan di Uomini e Donne nella bufera: il tronista avrebbe mentito, chi è e cosa ha dichiarato

Uomini e Donne

Joele Milan, nuovo tronista di Uomini e Donne è al centro delle polemiche per una presunta bugia. Le dichiarazioni dell'ex

La stagione 2021/2022 di Uomini e Donne è appena cominciata. Giorno 13 settembre, infatti, è andata in onda la prima puntata del dating show, durante la quale sono stati presentati i due tronisti uomini: Joele Milan e Matteo Fioravanti.

Joele Milan di Uomini e Donne, in particolare, ha incuriosito molto il pubblico, raccontando nel video di presentazione un doloroso tradimento subito. Il tronista ha raccontato, infatti, di aver trovato la sua ex con il suo migliore amico. Una storia emozionante, che però ha già fatto nascere le prime polemiche.

Infatti, l’ex fidanzata di Joele Milan, Beatrice Zampieri, ha deciso di replicare via social al tronista, smentendo le sue dichiarazioni.

Le sue parole sono state riportate anche dall’influencer Deianira Marzano, che ha ulteriormente rincarato la dose.

Joele Milan, tronista di Uomini e Donne smentito dalla sua ex

Joele Milan, nuovo tronista di Uomini e Donne, è stato presentato al pubblico nella prima puntata della nuova stagione del dating show. Il ragazzo ha raccontato per sommi capi la sua vita, soffermandosi su un particolare scottante.

Joele Milan ha dichiarato di aver subito un tradimento importante dalla sua ex fidanzata: “Dopo tre anni di relazione, all’improvviso, mi trovo davanti a una scena che nessuno mai vorrebbe vedere nella propria vita… La mia ragazza con il mio migliore amico“.

Ma la ragazza, Beatrice Zampieri, sembra abbia rimandato al mittente le accuse del tronista attraverso una storia instagram, riportata dall’influencer Deianira Marzano: “Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questo, ma per la popolarità si fa questo ed altro”. E ancora: “Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia… Ti auguro il meglio buona vita“.

Una smentita in piena regola, che è stata supportata da Deianira Marzano, che ha pubblicato anche dei messaggi ricevuti da un utente anonimo in cui si parlerebbe dei tanti tradimenti subiti, in realtà, da Beatrice Zampieri.

Joele Milan di Uomini e Donne: chi è il nuovo tronista

Joele Milan è a tutti gli effetti uno dei due nuovi tronisti di Uomini e Donne. Il ragazzo è veneto e nella sua presentazione, oltre al rapporto conflittuale con la sua ex, ha parlato anche della sua famiglia. In particolare, il ragazzo si è soffermato sul rapporto con il padre, che ha perso il lavoro a seguito della pandemia.

Il tronista è riuscito, però, a far assumere il genitore nella sua stessa azienda e, adesso, sono colleghi ed entrambi addetti al controllo qualità.