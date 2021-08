Uomini e Donne, Matteo Fioravanti è un nuovo tronista: le prime foto e la sua storia fra famiglia e desideri

Uomini e Donne

Matteo Fioravanti è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. In queste ore sul sito e sui social di Witty Tv sono state diffuse le sue prime immagini. Il nuovo volto del dating show ha 24 anni, un passato importante e tanta voglia di innamorarsi. Conosciamolo meglio.

Mentre i fan di Uomini e Donne non vedono l’ora che la pausa estiva di Canale 5 termini per seguire le vicende dei nuovi protagonisti del dating show, sul sito di Witty Tv sono apparsi i primi video di presentazione dei tronisti scelti per la nuova edizione. In queste ore si è parlato di Matteo.

Su Instagram è stata pubblicata una breve video-raccolta di sue immagini. Il nuovo protagonista di U&D è moro e ha gli occhi castani, la sua pelle è olivastra è decorata con molti tatuaggi.

“Sono Matteo e ho 24 anni“ si presenta nel video pubblicato sul sito di Witty Tv. “Vivo a Roma e provengo da una famiglia molto umile ma piena d’amore– aggiunge- viviamo in una casa popolare. Siamo 7 in tutto: mamma, papà e 5 figli”. Matteo spiega inolte che con loro vive Sidney, il loro cane, e che lui è il “piccoletto di casa“.

“Per mamma e papà non è stato facile crescere 5 figli e anche se non avevamo e scarpe di marca non ci hanno mai fatto mancare nulla” ammette il futuro tronista.

“Non mi vergogno che ci sono stati momenti difficili nei quali erano le candele a illuminare casa– continua– ma papà, con tanti sacrifici si è sempre rialzato rimboccandosi le maniche e per questo lo stimo tantissimo“. “Ringrazio Dio per avere una famiglia come la mia“ afferma sicuro. Matteo mostra i tatuaggi riportanti i nomi dei suoi cari e si definisce “un mammone“. “Ancora adesso– rivela parlando della mamma- non vado a dormire se prima non le ho dato il bacetto della buonanotte”.

La grande passione di Matteo, oltre alla famiglia, è il calcio, sport che pratica da quando ha 5 anni. “Ho giocato anche in Spagna come professionista– rivela- poi a causa del Covid e di alcuni infortuni ho dovuto smettere”.

Negli ultimi mesi la sua vita è quindi totalmente cambiata dal punto di vita professionale. Matteo aiuta il padre nella gastronomia di famiglia e nel weekend consegna le pizze a domicilio.

Continuando a parlare di sé, Matteo spiega che da più piccolo era molto timido, ma aggiunge poi di essere cambiato.

“Sono una testa calda e non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno” rivela, aggiungendo che in passato tendeva a tenersi “tutto dentro”. “Me ne frego del giudizio della gente e non mi sento inferiore a nessuno” continua sicuro, per poi rivelare di essere ancora timido talvolta.

“Sono un ragazzo allegro e alla mano, non il classico bellone che passa il tempo a specchiarsi” spiega ancora.

Parlando d’amore, Matteo rivela: “Mi sono innamorato solo una volta nella mia vita”.

“L’ho lasciata io perchè era finito il sentimento e sono single da 3 anni” aggiunge. “Stare da soli è bello, però mi manca avere una persona accanto“ osserva pensieroso. Matteo spiega ancora che i suoi fratelli sono tutti fidanzati. “Quando ci riuniamo per le festività– ammette- io sono quello da solo sulla sedia con il telefono in mano”.

“Mi manca svegliarmi con accanto una persona per la quale provo un sentimento, non una ragazza con cui ci vai tanto per…” continua. “Non mi apro facilmente, non do subito confidenza, ma se poi mi affeziono ti do tanto e per me è finita” rivela sincero.

Matteo ammette di essere attratto dalle ragazze more e spiega “sono le imperfezioni che mi colpiscono e che mi fanno innamorare”. “Voglio una ragazza che faccia le cose non perchè lo dico io, ma perchè ha voglia di farle con me” chiarisce.

“L’augurio che mi faccio è di trovare l’amore, quella persona che mi faccia dire ‘ne è valsa la pena’. Che mi faccia svegliare la mattina pensando a lei e che mi manchi quando se ne va” conclude.