Joele Milan: chi è il nuovo tronista della prossima stagione di Uomini e Donne tradito dall’ex fidanzata

Uomini e Donne

Maria De Filippi lo aveva detto e la promessa è stata mantenuta. La prossima stagione di Uomini e Donne si avvicina e con lei iniziano ad arrivare i primi video di presentazione dei protagonisti. Tra loro c’è anche Joele Milan, un ragazzo semplice e dal cuore infranto che spera di trovare l’amore nel corso dei più celebre dei dating show della tv italiana.

Chi è Joele Milan: il nuovo tronista di Uomini e Donne

Com’era stato preannunciato nel corso dell’estate, Maria De Filippi ha deciso di puntare sull’autenticità per i protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne in partenza il prossimo 13 settembre su Canale 5.

Dopo l’ufficiale addio al favoloso mondo degli influencer, ecco l’arrivo di personaggi più veri, che hanno qualcosa da raccontare e che appartengono a realtà lavorative più vicine a quelle degli spettatori.

Tra questi Joele Milan, 26enne di Mirano in provincia di Venezia. Dopo l’annuncio della prima tronista ex transgender Andrea Nicole, su Witty tv è stato pubblicato anche il suo video di presentazione. Il giovane è nato e cresciuto in una famiglia semplice – il padre pizzaiolo, la madre cameriera – che ama e stima profondamente. Dopo essersi diplomato in Ragioneria e Sistemi Informatici Aziendali, ora lavora come addetto al controllo qualità in un’azienda alimentare.

Dopo il racconto di un’infanzia serena confessa: “Ho provato a non deludere mai i miei genitori. Ma a volte non ci sono riuscito. Ho visto mia madre disperata quando ho cominciato a riempire il mio corpo di tatuaggi o quando rientravo tardi dalla discoteca.” E aggiunge: “I miei genitori sono la parte migliore di me.”

Joele considera il padre un eroe, un grande lavoratore che ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia di Covid. Egli infatti ha perso il lavoro e il figlio, per dimostrargli gratitudine e ripagarlo dei sacrifici fatti in passato, è riuscito a convincere il proprio capo ad assumerlo nella stessa azienda.

Joele Milan e il tradimento dell’ex fidanzata

Nel corso della presentazione, Joele Milan ha raccontato del suo rapporto con le ragazze. Ne ha avute diverse ma solo di una si è innamorato: “Avevo vent’anni. Per tre anni ho vissuto una vera e proprio favola. Io che ero un po’ superficiale e poco affettuoso mi sono ritrovato a sentire le farfalle nello stomaco ed essere felice anche al solo pensiero di vederla la mattina per prendere il caffè insieme.”

Poi il drammatico epilogo: Joele, tornando a casa in un orario diverso dal solito, trova la sua ragazza insieme al suo migliore amico.

Dopo questa bruttissima esperienza e la diffidenza che ora serpeggia nei confronti delle donne, Joele ha comunque ammesso: “Ho bisogno di essere una spalla per qualcuno e di avere allo steso tempo anche un punto di riferimento.”

Cosa cerca Joele a Uomini e Donne

Il giovane, che conduce una vita semplice e senza pretese, si presenta al pubblico come un ragazzo ferito, in cerca di un nuovo amore. Sogna di andare a vivere in una nuova casa, magari con la sua futura fidanzata. Fino a qui tutto bene se non fosse che, a poche ore dalla pubblicazione del video su Witty, sono già iniziati i rumors.

Secondo quanto pubblicato nelle stories Instagram dell’influencer – regina del gossip – Deianira Marzano, la verità sarebbe un’altra.

Il post, che sarebbe stato scritto proprio dalla ex ragazza del tronista racconterebbe una realtà molto diversa: “Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto MIA E DELLA MIA FAMIGLIA che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni.

Ti auguro il meglio, buona vita.”

Secondo Deianira inoltre il traditore, per di più “seriale”, sarebbe addirittura lui e non la ex compagna. C’è da scommettere che la relazione tra Joele e l’ex ragazza farà molto discutere quando inizierà il programma. Sarà una presenza troppo ingombrante per intraprendere nuove relazioni o riuscirà a vivere a pieno l’esperienza nel programma? Lo scopriremo presto!