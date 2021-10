Gemma Galgani mette gli occhi su un nuovo Cavaliere, la reazione di Tina Cipollari. Commento puntata 6 ottobre

Uomini e Donne

Gemma Galgani non perde tempo a Uomini e Donne. La puntata dopo la chiusura con Pierluigi, la Dama ha già cambiato pagina. Infatti, Gemma Galgani, nell’episodio del 6 ottobre del dating show, ha già provato a creare una nuova conoscenza con un Cavaliere più giovane.

Gemma Galgani già interessata a un nuovo Cavaliere a Uomini e Donne

A Uomini e Donne, nella puntata del 6 ottobre, Gemma Galgani ha messo già gli occhi addosso a un nuovo Cavaliere. Solo nella puntata precedente, la Dama aveva chiuso con Pierluigi e, adesso, sembra già attratta da un altro protagonista del trono over.

Si tratta di Massimo, di soli 55 anni. Come ormai da manuale, Gemma Galgani guarda solo uomini molto più piccoli di lei.

Gemma Galgani ha scambiato solo un ballo con il Cavaliere, ma subito ha ipotizzato la possibile esistenza di qualcosa di più: “C’erano stati degli sguardi“. Tutto fa pensare, quindi, che la Dama comincerà a perseguitare questo povero Cavaliere, che, già oggi non riusciva a levarsela di sopra facilmente: “Prematuro… Sono entrato ora“.

Tina ha provato, invece, a mettere subito i gusti confini a questa conoscenza: “Senti Massimo specifica subito la tua posizione… Chiariamo la cosa, il Signor Massimo non è interessato a te“.

Ma Gemma Galgani non demorde. Ne vedremo delle belle.

Gemma Galgani corteggia Massimo. Dubbi invece nel trono di Andrea Nicole Conte

Gemma Galgani è stata molto diretta in puntata, provando subito a rompere il ghiaccio con il Cavaliere Massimo. Mentre nel trono di Andrea Nicole Conte regnano i dubbi. Intanto quelli della tronista stessa nei confronti di Ciprian, scelto in prima battuta per l’esterna e poi lasciato a casa: “Avevi scelto all’inizio Ciprian e poi hai cambiato idea in corsa“.

Ma anche sul corteggiatore Alessandro la tronista si è posta della domande uscendo una vecchia intervista del ragazzo e la solita questione dei social: “Mi viene da pensare che io sono uno di quei progetti… Per accrescere il tuo pubblico“.

In realtà sembra proprio che Andrea Nicole Conte voglia crearsi dei dubbi ad hoc, forse per auto giustificare Ciprian, che sembra sempre il suo preferito. Anche perché, chi non è lì per i social?