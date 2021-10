House of the Dragon: il prequel di Game of Thrones ha il suo primo trailer ufficiale. Il video

Serie TV - Fiction

Sembra ormai terminata l’attesa per i fan di uno dei franchise più amati del mondo. HBO ha infatti rilasciato in queste ore il primo trailer ufficiale del prequel di Game of Thrones senza però svelare una data precisa sull’uscita dell’attesissimo prodotto, che dovrebbe essere rilasciato nel 2022. Tutte le notizie su House of the Dragon per i fan che ancora non si sono rassegnati alla fine di GOT e che non vedono l’ora di gustarsi le vicende avvenute 200 anni prima dei fatti visti nella famosa serie tv. Tutto quello che c’è da sapere.

House of the Dragon: il primo trailer della serie prequel di Game of Thrones

È arrivata, a distanza di qualche mese dalla diffusione delle prime immagini, una notizia che di certo non lascerà scontenti i fan dell’acclamato mondo di Game of Thrones.

Proprio in queste ore HBO, la casa di produzione della serie tv più di successo della storia della televisione, ha rilasciato in maniera ufficiale il primo teaser trailer della serie tv prequel spin off della più famosa che l’ha preceduto.

House of the Dragon ha svelato le sue prime immagini ufficiali in un video di poco più di un minuto, nel quale si da giusto un assaggio di quello che i tanti milioni di fan dei romanzi di George R.

R. Martin avevano già letto nel romanzo da lui scritto dal titolo Fuoco e sangue ed incentrato sulla ben nota Casa Targaryen.

Guarda il video:

House of the Dragon: quando uscirà la prima stagione

Dopo la chiusura ufficiale della serie tv Game of Thrones, conclusasi con la tanto chiacchierata e bistrattata ottava stagione, i fan del franchise avranno presto un passato da scoprire. Nel breve trailer rilasciato oggi martedì 5 ottobre HBO ha voluto solo far dare una sbirciata a questo nuovo prodotto che prospetta di tenere incollati sugli schermi svariati milioni di telespettatori ovviamente sparsi per tutto il mondo.

I fan si sono dovuti accontentare del breve video che mostra solo alcuni dei protagonisti dello spin off che verosimilmente arriverà nella prima parte del 2022, come anticipato in chiusura del video senza però dare una data ufficiale.