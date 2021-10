L’Ispettore Coliandro anticipazioni: mercoledì su Rai 2 la terza puntata della serie tv con Giampaolo Morelli

Serie TV - Fiction

Torna in televisione uno dei personaggi più amati delle serie tv italiane con il terzo episodio della sua ottava stagione. L’attore Giampaolo Morelli fa compagnia ai telespettatori continuando a vestire i panni del L’Ispettore Coliandro per la terza delle 4 prime serate esclusive in programma nell’autunno di Rai2. La terza puntata della nuova stagione va in onda mercoledì 6 ottobre 2021 come sempre su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa. Le anticipazioni della trama del terzo appuntamento con l’ispettore Coliandro.

L’Ispettore Coliandro: la serie tv al giro di boa delle sue puntate

L’Ispettore Coliandro si è confermata nel tempo come una delle serie tv italiane più apprezzate della televisione e questo è dimostrato anche dalla sua straordinaria longevità, arrivata ormai ad otto stagioni.

I vertici Rai non hanno di certo perso l’occasione di continuare nella narrazione delle vicende che coinvolgono questo strano ispettore così tanto amato dal pubblico italiano.

I 4 nuovi episodi della serie stanno andando in onda su Rai2 con un discreto seguito ed in occasione di mercoledì 6 ottobre 2021 i telespettatori si troveranno di fronte il terzo e penultimo appuntamento con il personaggio nato dalla sapiente penna di Carlo Lucarelli e portato sullo schermo dalla regia dei Manetti Bros.

L’Ispettore Coliandro: la trama della terza puntata in onda il 6 ottobre 2021

Il terzo dei 4 episodi previsti andrà in onda mercoledì 6 ottobre 2021 quando rivedremo Coliandro trovarsi in nuovo strano caso. Questa volta l’ispettore sarà protagonista dell’episodio dal titolo Il tesoro nascosto che lo metterà di fronte ad un mistero da risolvere.

La scena si sposterà in un museo dove Coliandro subirà il fascino di una donna di nome Francesca Maria, curatrice della mostra del museo stesso, e da sempre abituata a non aver bisogno di chiedere nulla perché abituata ad ottenere sempre tutto.

L’ispettore si troverà nella galleria perché da poco è stato trovato un uomo senza vita che inizialmente sembra essersi tolto la vita da solo e proprio Francesca Maria, sorella dell’uomo, avrà bisogno di Coliandro e di una delle sue famigerate indagini.