Sparatoria in un liceo in Texas. Diversi studenti rimasti feriti, intervengono le forze speciali. Le immagini

È allarme in un liceo in Texas, dove un uomo armato avrebbe sparato causando dei feriti. Le vittime sarebbero già state trasportate in ospedale. La scuola coinvolta si trova ad Arlington ed è la Timberview High School.

Attenzione nell’articoli sono presenti le immagini della sparatoria. Potrebbero urtare la sensibilità.

Allarme in Texas, spari in un liceo: ci sarebbero diversi feriti

Nella Timberview High School di Arlington, in Texas un uomo armato ha scatenato il panico.

A quanto pare sarebbe stato aperto il fuoco nel liceo e, secondo alcuni media americani, vi sarebbero numerosi feriti a causa dei colpi sparati. I soccorsi sarebbero già giunti sul posto, portando in ospedale le vittime. La Nbc riferisce che la scuola è stata raggiunta da numerosi agenti delle forze dell’ordine: dalla polizia di Arlington e Mansfield alla divisione di Dallas dell’ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives ).

La scuola, spiega la fonte, è parte del Mansfield Independent School District. In un comunicato alle famiglie, è stato assicurato che il personale e gli studenti sono stati messi in salvo in classi e uffici.

Nella nota si parla esattamente di “sparatoria in corso”.

Sparatoria in un liceo nel Texas: il comunicato della polizia

La polizia di Arlington ha diffuso un comunicato di aggiornamento su quanto sta accadendo nella scuola in questi istanti. “Siamo sulla scena di una sparatoria alla Timberview High School”, riferiscono gli ufficiali. “Stiamo facendo una ricerca metodica” aggiungono riportando poi di essere coinvolti in una collaborazione con gli agenti della vicina polizia di Mansfield.

Nel messaggio viene inoltre indicato alle famiglie che presto verrà reso noto un modo per metterle in contatto con i loro figli.

“Annunceremo presto un luogo di sosta per genitori una volta identificato il luogo” scrive infatti la polizia.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

In questi istanti, la polizia ha diffuso due nuovi comunicati. Nel primo viene riferito alle famiglie il punto di incontro con gli studenti. “Un punto di ricongiungimento genitoriale” è stato istituito “presso il Center for Performing Arts situato al 1110 W. Debbie”. “Gli agenti saranno sulla scena– riferiscono- gli studenti verranno eventualmente condotti in autobus in quel luogo dopo che la scuola sarà stata completamente messa in sicurezza”.

All Parents –@mansfieldisd is setting up a parent reunification point at the Center for Performing Arts located at 1110 W. Debbie. Officers will be at that scene. Students will eventually be bused to that location after the school is completely secured. pic.twitter.com/gmv8UJBXDk — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

Sparatoria in Texas: diffuse le foto del sospettato

Nel secondo comunicato diffuso 5 minuti fa, la polizia di Arlington ha condiviso l’immagine di un uomo ricercato. “Stiamo cercando un sospettato per l’incidente di oggi nella Timberview School”, riferisce la polizia. Nel comunicato viene segnalato anche il nome del ricercato: “Timothy George Simpkins”, insieme al numero da chiamare per eventuali segnalazioni. Si tratterebbe di un 18enne.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

Texas, spari in un liceo: le immagini condivise sui social

In questi istanti, su Twitter sono apparsi video condivisi dagli studenti che si trovavano all’interno della scuola in Texas.

Nelle immagini si sentono urlare gli studenti spaventati da quanto sta accadendo. Fra i suoni anche alcuni rumori riconducibili agli spari.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz — Nerissa Knight (@nerissaknight) October 6, 2021