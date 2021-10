Tu la conosci Claudia? trama del film con Aldo, Giovanni e Giacomo in onda su Italia 1 mercoledì 6 ottobre

TV e Spettacolo

Italia1 per la prima serata di mercoledì 6 ottobre 2021 si affida alla comicità collaudata del trio Aldo, Giovanni e Giacomo al posto dalla trasmissione Honolulu. La rete sostituisce per questa sera la trasmissione con Fatima Trotta e Francesco Mandelli, forse a causa della partita di questa sera, la Semifinale: Italia – Spagna, e si affida al trio comico più amato del cinema italiano. Aldo, Giovanni e Giacomo tornano in televisione per fare compagnia al pubblico della rete Mediaset con il film Tu la conosci Claudia.

Tu la conosci Claudia?

: il cast e le curiosità del film

Tu la conosci Claudia? è un film del 2004 diretto da Massimo Venier, che qui rinnova la grande collaborazione con il trio comico dopo il grande successo degli altri film da lui girati e costituenti la famosa trilogia composta da Tre uomini e una gamba, Così è la vita e Chiedimi se sono felice.

Nel cast del film oltre ai componenti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo figura nel ruolo della protagonista femminile l’attrice e comica Paola Cortellesi ad interpretare Claudia. Negli altri ruoli minori della pellicola figurano Ottavia Piccolo ad interpretare una psicanalista, Silvana Fallisi nei panni di Luciana, Sandra Ceccarelli in quelli di Silvia, Marco Messeri interpreta Vanni Maceria, Rossy de Palma qui come l’altra Claudia ed anche la breve parte di Max Pisu come cliente del taxi del personaggio di Aldo.

Tu la conosci Claudia?: la trama della pellicola

Claudia è sposata da ormai tanti anni con Giovanni ed il loro rapporto vive una fase di stanca del quale l’uomo non si accorge per nulla, troppo impegnato a guardare la televisione ed a lavorare. La donna così cerca di dare una svolta alla propria vita frequentando un altro uomo, interpretato da Giacomo, grazie ad una cartella clinica rubata nello studio della sua psicanalista.

Ai tre si aggiungono le vicende di Aldo, un tassista che soffre per amore perché la sua Claudia lo ha abbandonato per tornare dal marito.

L’equivoco sul quale ruoterà l’intera trama del film metterà tutti e tre gli uomini sulle tracce di Claudia, la moglie di Giovanni ritiratasi non si sa dove, nel tentativo di conquistarla ed averla tutta per se.