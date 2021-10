Chicago Med anticipazioni: trama di giovedì 7 ottobre dei nuovi episodi in arrivo su Italia 1

Serie TV - Fiction

Nuovo appuntamento settimanale con le vicende del famoso Chicago Medical Center. Arrivano in prima serata su Italia1 altri tre nuovi episodi in anteprima assoluta dove vedremo il dott. Halstead alle prese con una difficile decisione.

Chicago Med e le sue trame continuano ad appassionare i telespettatori con l’appuntamento fisso per la prima serata del giovedì targato Italia1. Oggi giovedì 7 ottobre 2021 andranno in onda come in ogni appuntamento 3 nuovi episodi della serie televisiva statunitense che racconta le vicende intrecciate dei medici e degli infermieri del noto ospedale Chicago Medical Center. La trama delle anticipazioni dell’appuntamento fissato come sempre su Italia1 per le ore 21:20 circa.

Chicago Med: le anticipazioni di giovedì 7 ottobre 2021

La seguita serie televisiva Chicago Med torna su Italia 1 con tre nuovi episodi a partire dalle ore 21:20 quando ripartiranno le vicende che ruotano attorno al famoso Chicago Medical Center.

Il triplice appuntamento di giovedì 7 ottobre porrà l’attenzione sul personaggio di Will Halstead, alle prese con una dura decisione che potrebbe portare gravi conseguenze all’interno del Chicago Medical Center.

Chicago Med: le anticipazioni del primo episodio di serata

La prima serata di Italia1 prende il via con l’episodio dal titolo Il dolore è per i vivi.

Il dottor Will Halstead sarà alle prese con un dubbio amletico dato dal suo lavoro presso un’altra struttura che cura le persone che affrontano la tossicodipendenza. Il dottore, andato nella struttura per una nuova giornata di lavoro, si troverà di fronte una collega del Chicago medical Center e non saprà se svelare questo segreto che potrebbe porre fine alla carriera della donna.

Intanto il dott. Charles si troverà di fronte alle tragiche condizioni di due gemelli che porrà i genitori dei bambini di fronte ad una dolorosissima scelta da prendere nel minor tempo possibile.

Chicago Med: le anticipazioni del secondo episodio di serata

Il secondo episodio di serata ha come titolo Non sarà per sempre ed al centro della trama continuerà ad esserci la difficile decisione del dott.

Halstead. L’uomo cercherà infatti di convincere la collega coinvolta con la tossicodipendenza a cercare di disintossicarsi ed a farlo lontana dall’ospedale mettendo in pausa la sua attività professionale.

Le buone intenzioni dell’uomo però non troveranno terreno fertile nella donna e questo porterà il dottore a cercare di organizzare un piano per mettere alle strette la collega che non ne vuole sapere di rivelare il suo problema con la droga.

Chicago Med: le anticipazioni del terzo episodio di serata

Nessuno può giudicare è il titolo del terzo episodio in onda su Italia1. L’infermiera April Sexton sarà alle prese con il tringolo amoroso che la vede coinvolta senza però che la donna riesca a schierarsi da una delle due parti una volta per tutte, sempre mossa dal desiderio di diventare madre. April dovrà dovrà ben guardarsi dal rapporto che stanno instaurando i suoi due ignari pretendenti che inizieranno a collaborare ad alcuni casi del Chicago Medical Center.