Gabriele Corsi ritratta su Mika, presentatore di Eurovision 2022: “Battuta… non ne abbiamo certezza”

Gabriele Corsi ha annunciato e poi smentito la conduzione dell'Eurovision 2022 del cantante Mika. La spiegazione in diretta radio

L’edizione del 2022 dell’ambito spettacolo musicale Eurovision, avrà luogo in Italia. La scelta nasce, come da regolamento, a seguito della vittoria di un gruppo italiano: in questo caso, i Maneskin.

La gara canora verrà, quindi, disputata nel Bel Paese, anche se ancora non è stata svelata la città. Riserbo anche sul conduttore dello spettacolo. Su questo particolare è nato un vero e proprio totonome, a cui ha parteciparto, ieri, anche Gabriele Corsi.

Il conduttore dell’Eurovision 2021 ha lanciato, infatti, la notizia che la conduzione dello show sarebbe andata in mano a Mika. Ma oggi, in diretta radio, Gabriele Corsi ha smentito l’annuncio della conduzione di Mika dell’Eurovision 2022, come riportato da Il Fatto Quotidiano.

Gabriele Corsi fa un passo in dietro su Mika conduttore dell’Eurovision 2022

C’è molta curiosità intorno all’organizzazione italiana dell’Eurovision 2022. Tra i particolari più chiacchierati, di certo, la conduzione. Molti sono i nomi in lizza ma Gabriele Corsi ha fatto pensare che le cose fossero già decise. Durante un programma di Radio Deejay “Chiamate Roma Triuno Triuno” il conduttore ha annunciato, infatti, la conduzione di Mika: “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision.

Ops, ci è sfuggito“.

Una vera e propria notizia, che, però, oggi, è stata prontamente smentita. Gabriele Corsi, infatti, sempre in diretta radio, ha ritrattato la sua versione su Mika conduttore dell’Eurovision 2022: “È successo che ieri qualcuno ha rilanciato la mia battuta sui social e gli organi di stampa l’hanno ripreso, la notizia è finita ovunque. La notizia non è nuova, gira da mesi, ma non ne abbiamo certezza“.

Gabriele Corsi smentisce la conduzione di Mika, interviene lo staff del cantante

Gabriele Corsi ha rilasciato delle dichiarazioni sul conduttore del prossimo Eurovision. Secondo il conduttore si tratterà di Mika, anche se la notizia e poi stata smentita dallo stesso Gabriele Corsi. Il conduttore ha rilasciato delle dichiarazioni sul festival della musica europea: “Sapete bene lo scetticismo che ha accompagnato la mia conduzione dell’Eurovision, adesso tutti o si auto candidano o si hanno il nome del conduttore giusto. Prima questo evento era visto come una baracconata, guardato con un po’ di spocchia, quando invece è un evento di portata mondiale“.

Lo staff di Mika, ha deciso di dire la sua sulla faccenda, come riportato da il Messaggero: “Lo abbiamo sentito solo alla radio e lo leggiamo da quest’estate altro non sappiamo“.