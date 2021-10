Ignazio Moser sta male. Il messaggio sulle sue condizioni di salute: “Insieme di fattori fisici e psicologici”

Gossip

Ignazio Moser rivela di non stare bene e spiega ai fan quali motivi potrebbero celarsi dietro al suo malessere. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez scompare dai social dopo l'annuncio.

Ignazio Moser ha sorpreso i fan rivelando loro di avere problemi di salute. L’ex ciclista fidanzato di Cecilia Rodriguez ha condiviso un messaggio inaspettato, facendo luce su una questione che da tempo non lo farebbero vivere serenamente. In queste ore, ha aggiornato i suoi follower di Instagram fornendo loro maggiori dettagli sulla sua situazione.

Ignazio Moser non sta bene: l’aggiornamento sulle sue condizioni di salute

Sul profilo Instagram di Ignazio Moser sono apparse alcune storie in merito alle sue condizioni di salute.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez sta affrontando un periodo particolarmente delicato e ha deciso di fare luce sui suoi problemi, per un periodo tenuti nascosti ai fan. “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi…“ ha rivelato nelle ultime ore l’ex ciclista. Le sue parole hanno subito destato preoccupazione nei suoi follower, ai quali ha però promesso ulteriori aggiornamenti.

Proprio nelle ultime ore, Ignazio ha scritto nuovamente sul suo profilo Instagram, per condividere quello che lui ha definito un “piccolo update”.

“Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio malessere“ ha esordito. “Probabilmente– ha poi aggiunto- è tutto dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici“. Moser si è quindi lasciato andare a una piccola confessione. “Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso)“ ha infatti scritto.

“Il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente“ ha dichiarato mostrando interesse per la salute del suo pubblico.

“Almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri” la sua conclusione. Al momento, non è chiaro a cosa si riferiscano le sue parole, né è noto quali siano i suoi problemi di salute. A quanto pare però, Ignazio sta affrontando un periodo davvero complesso e avrà bisogno di dedicare molto tempo alla cura di sé.

Ignazio Moser aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute

Fonte: Instagram

Ignazio Moser scompare dai social, ma Cecilia Rodriguez pubblica alcune foto

Nonostante Ignazio Moser non appaia più sul suo profilo Instagram ormai da qualche giorno, la sua fidanzata Cecilia Rodriguez ha condiviso alcune immagini che lo ritraggono proprio in queste ore.

Appena tornata dalla settimana della moda di Parigi, la sorella di Belen non ha parlato delle condizioni di salute dell’ex ciclista, limitandosi a pubblicare delle fotografie. Nella prima Ignazio posa seduto su un divano, al centro dei loro cagnolini che dormono accoccolati al suo fianco. Nella seconda invece dorme vicino a uno dei due cuccioli. “Non ce la faccio più…muoio d’amore“ commenta Cecilia dolcemente.