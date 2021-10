Gossip

Problemi di salute per Ignazio Moser, che su Instagram parla delle sue condizioni con una storia in cui spiega la sua decisione di stare lontano dai social. Le parole del fidanzato di Cecilia Rodriguez in un messaggio che arriva inaspettato al cuore dei fan, e desta una certa preoccupazione nei suoi follower.

“Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi…“.

Ex volto del Grande Fratello Vip e de L’Isola dei Famosi, Moser ha annunciato il suo temporaneo congedo dai social per potersi dedicare ai disturbi che da qualche tempo lo affliggono. Il suo messaggio arriva in un’inaspettata rivelazione dell’ex ciclista ai fan, in cui emerge anche un contorno di attuale incertezza.

Ignazio Moser non sta bene: “Sto cercando di capire come curarmi“

“Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi – ha dichiarato –. Spero non sia nulla di preoccupante, ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati“.

Al momento, non ci sono ulteriori precisazioni sulla vicenda da parte del diretto interessato e della sua fidanzata, Cecilia Rodriguez. Quello che appare certo è l’interrogativo spinoso che, da qualche ora, alberga nel cuore dei fan dell’ex naufrago, il cui messaggio ha destato preoccupazione anche per via del suo carattere poco specifico.

In queste ore, la sorella di Belén Rodríguez si trova a Parigi, in occasione della settimana della moda, e non è emerso alcun chiarimento su quanto sta accadendo alla sua dolce metà.