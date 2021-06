Ignazio Moser ha appena concluso la sua esperienza su L’Isola dei Famosi e si è divertito a condividere con i fan questa esperienza “selvaggia”. L’ex naufrago è però rimasto male per un commento che spiccava, in cui gli si rinfacciava di non essere stato proprio abbandonato a se stesso, quindi di non cercare di passare come un sopravvissuto. Un’insinuazione che ha spinto Ignazio Moser a rispondere a tono. Ma sulla “facilità” della sua permanenza sull’Isola è intervenuto anche Matteo Diamante.

Ignazio Moser racconta la sua Isola dei Famosi

Su Instagram, Ignazio Moser si è divertito a presentare ai suoi follower alcuni oggetti con cui è riuscito ad affrontare l’Honduras.

“Le mie due ancore di salvezza sull’isola, il coltello per le mie avventure tra scogli e boschi e la sacca trasformata in cuscino per affrontare le lunghe notti stellate“, ha scritto in un post in cui appare scherzosamente con un coltello in mano.

Immediata la reazione di colleghi naufraghi e fan, che sembrano aver apprezzato moltissimo la presenza di Moser sull’Isola, dove è arrivato quarto. Molti hanno elogiato la sua capacità di non farsi spaventare dal duro lavoro e l’attenzione avuta per i compagni di squadra.

“Non sei un eroe“: la risposta di Ignazio Moser

Non tutti sembrano divertiti dagli aneddoti del naufrago e una follower commenta drastica: “Sembra che tu sia sbarcato sulla luna anziché in un’isola… Non eravate abbandonati a voi stessi, avevate medici, operatori e supporter….

Finitela di fare gli eroi… Potevate andare in Africa a fare volontariato dove veramente esiste povertà e fame… Eravate stipendiati, allora zitti… Eroi non siete….“.

Ignazio Moser ha deciso di intervenire per rispondere al commento piccato, replicando: “Noi non siamo eroi di sicuro ma neanche tu lavori per Amnesty International 😂🙌🏻 ti ringrazio comunque un po’ sull’isola mi mancavano i frustrati tristi delle loro vite come te“.

Matteo Diamante: “Ha avuto vita facile sull’Isola”

Ad intervenire sulla permanenza all’Isola dei Famosi di Ignazio Moser è un ex compagno di reality, Matteo Diamante. Benché i due siano in ottimi rapporti, Diamante osserva con SuperGuida Tv come il fidanzato di Cecilia Rodriguez abbia avuto un ingresso decisamente comodo. “Avrei preferito avere un ingresso all’Isola come il suo. Cioè essere accolto nel gruppo così come è stato accolto Ignazio.

Quindi essere accettato da tutti perché mi avrebbe sicuramente giovato“, ha dichiarato, “Ha avuto una vita molto facile all’Isola“.

Il naufrago ha spiegato che comunque con Moser l’amicizia è rimasta: “Lui essendo un uomo alpha ha preso le difese dei primitivi anziché le mie e quindi abbiamo iniziato a scontrarci. Siamo due caratteri molto forti, le divergenze ci sono state ma essendo due adulti abbiamo capito che le nostre reazioni erano soprattutto per la fame“, spiega, “Fuori non avremmo mai litigato per queste sciocchezze. Piano piano abbiamo riallacciato il rapporto.

Ci sentiamo ogni giorno. Abbiamo un bellissimo rapporto ora“.

