Finita l’avventura all’Isola dei Famosi tutti i naufraghi sono tornati in Italia dove hanno potuto riabbracciare le loro famiglie. Tra loro c’è anche Matteo Diamante, sesto classificato del reality di Canale 5, che nelle ultime ore ha dedicato molte stories Instagram all’argomento che in questi mesi sembra essergli stato maggiormente a cuore: la fame. L’ex di Uomini e Donne ha documentato il primo pasto a casa e ha rivelato quanti chili ha perso nel corso delle ultime settimane.

Matteo Diamante e la fame: pensiero fisso dopo l’Isola dei Famosi

Ieri pomeriggio, i follower di Matteo Diamante hanno seguito il suo ritorno a casa attraverso il suo profilo Instagram.

Il sesto classificato dell’Isola dei Famosi ha condiviso alcuni video girati dall’aereo in cui lui e gli altri naufraghi hanno trascorso le ultime ore insieme tornando dai propri cari in Italia. Fra scherzi e risate con i suoi compagni di avventura, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha spesso parlato del nemico più temuto alle Honduras: la fame. Proprio a questo argomento, Matteo ha dedicato uno scatto apparentemente serio, in cui si mostra pensieroso intento a guardare fuori dal finestrino.

“Ultimo aereo e si torna in Italia…che sensazione strana. L’ultimo anello che mi ricongiungerà alla mia famiglia dopo così tanto tempo.

Chissà come mi vedrà cambiato…” ha scritto con tono pensieroso. “Ma soprattutto– ha aggiunto poi ironico- mio papà avrà mantenuto la promessa del pesto? Mia mamma cosa avrà preparato per il mio ritorno?”.“Mamma sto arrivando butta gli gnocchi, buttali” ha poi aggiunto a voce qualche ora più tardi, appena seduto nella macchina incaricata di portarlo dall’aeroporto alla sua casa a Genova, lasciando parlare la sua fame.

Matteo Diamente sull’aereo di ritorno pensa al primo pasto con la famiglia

Matteo Damante e il peso dopo l’Isola dei Famosi: 20 chili persi

Una volta tornato a casa, Matteo ha mostrato ai suoi follower gli effetti che la fame ha avuto sul suo fisico nell’ultimo periodo.

L’ex naufrago si è ripreso in un video girato di fronte allo specchio del bagno di casa sua e ha commentato: “20 chili persi”. “Lo staff atletico che mi segue è già sulla griglia di partenza- ha aggiunto nella didascalia del filmato- pronti per rimettermi in forma post Isola”. “Prima volta davanti allo specchio di casa, eh sì sono un po’ magretto, l’Isola purtroppo ti fa perdere un po’ di chili” ha constatato a voce toccandosi l’addome asciutto dopo mesi di scarso nutrimento.

“Ma da domani ci rimettiamo in forma, anzi poi uscirà il video su YouTube del dopo Isola” ha annunciato ai suoi fan, dicendosi pronto a riacquisire la forma fisica pre-partenza.

Matteo Diamante rivela di aver perso 20 chili all’Isola dei Famosi

Il primo pasto a casa di Matteo Diamante: gnocchi e gelato

Il programma di acquisizione del peso perduto sembra essere già iniziato ieri sera per Matteo Diamante. Il naufrago ha voluto condividere con i follower il suo primo pasto a casa, pubblicando il video del suo “incontro” con il tanto agognato piatto di gnocchi al pesto preparato per lui dai suoi genitori.

Dopo aver esaudito il desiderio di incontrare nuovamente la sua famiglia, Diamante si è seduto a tavola e ha commentato: “Ecco il secondo momento che aspettavo! Gli gnocchi al pesto”. Matteo si è filmato mentre addentava la prima forchettata del prelibato piatto e dopo aver masticato con gli occhi chiusi e il volto sognante ha affermato: “Dio salvi il pesto di mia mamma!”.

L’ex concorrente dell’Isola ha poi mostrato anche come lui e la sua famiglia hanno concluso il pasto. “Il gelato!– ha affermato entusiasta- quante volte abbiamo sognato”.

“Non avete idea quante volte con Andrea, Ignazio, Awed, la Vale, la Bea o la Miri abbiamo immaginato questo momento qua” ha spiegato, assaporando nuovamente a occhi chiusi il suo dolce.

“Comunque è inspiegabile poter sentire questi sapori dopo mesi che li sogni o solo ne parli” ha commentato poi per scritto. “Fare la fame è una cosa bruttissima e solo provandola sai del perché delle mie reazioni” ha osservato. Infine, Matteo ha pensato a un altro dei cibi che più gli sono mancati, esprimendo il desiderio di poterlo mangiare presto: “Adesso mi manca solo la focaccia!!!”.

Il primo pasto di Matteo Diamante ritornato a casa

