Gossip

Nuova tormenta di veleno e fango contro Jasmine Carrisi su Instagram. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha deciso di pubblicare i terribili messaggi ricevuti dagli hater via social, denunciando di essere vittima di “bullismo da parte di signore adulte“. Non è la prima volta che si trova a combattere contro l’odio sul web, e stavolta ha condiviso l’accaduto attraverso una delle sue Stories.

Jasmine Carrisi pubblica i messaggi degli hater su Instagram: “Bullismo da signore adulte“

Jasmine Carrisi nuovamente nel mirino dell’odio sul web, raggiunta da alcuni messaggi di hater via Instagram che l’hanno vista costretta a pubblicarne i contenuti.

La pioggia di veleno si abbatte in tutto il suo carico di vergognosa cattiveria sulla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, spesso bersaglio di critiche e insulti sul web per via del suo aspetto. Stanca di subire, Jasmine Carrisi ha condiviso alcuni screenshot in una delle sue Instagram Stories, sottolineando un’altra amara constatazione: “Qui abbiamo una sana dose di bullismo giornaliero da parte di signore adulte“.

Jasmine Carrisi: i messaggi degli hater su Instagram

Poche ore fa, Jasmine Carrisi ha condiviso alcuni dei messaggi al veleno ricevuti sui social, sottolineando come tra i mittenti ci siano anche donne adulte. “Le unghie, le ciglia sono cose che fanno le vecchie, tu sei una ragazzina – scrive una utente – sembri Moira Orfei“. E ancora: “Pure lei di gomma“.

Ma i commenti pubblicati dalla figlia di Al Bano Carrisi non finiscono qui: “In manette subito quel chirurgo che ha messo le mani su una ‘bambina’ in evidente disagio psichico! Aveva bisogno di ritocchi? A 20 anni???

“, “Ma quanto sei brutta e smorfiosa, falla finita“. E purtroppo non è ancora tutto. Tra i commenti alla foto più recente condivisa da Jasmine Carrisi con i suoi follower, spuntano anche sentenze al vetriolo contro la madre, Loredana Lecciso: “Ricordatevi che i figli sono le specchio dei genitori, la madre è tutta rifatta mi spiace molto per la figlia che sta diventando come sua madre. Nascono belle e poi si rovinano che peccato…. il frutto non cade mai lontano dall’albero….”, “Sei insignificante come tua madre“.