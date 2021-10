Lapo Elkann si è sposato: matrimonio all’estero con Joana Lemos, pilota e campionessa di rally

Gossip

Lapo Elkann ha detto sì: il celebre imprenditore nipote di Gianni Agnelli ha celebrato il suo matrimonio assieme alla compagna Joana Lemos. La coppia avrebbe organizzato tutto in gran segreto nel paese natale della sposa, in Portogallo. Alle porte ora potrebbe esserci un altro dei sogni di Lapo: diventare padre.

Matrimonio per Lapo Elkann e Joana Lemos: i dettagli delle nozze

Fiori d’arancio per il rampollo della famiglia Elkann. Lapo in alcune interviste a inizio anno aveva già anticipato la sua volontà di sposare la compagna Joana Lemos e a quanto pare non ha voluto perdere tempo.

Secondo quanto riportato da Whoopsee, il matrimonio di Lapo Elkann si è celebrato quest’oggi 7 ottobre 2021 – proprio il giorno del suo 44esimo compleanno – con una cerimonia blindatissima: presenti solo familiari e amici molto stretti della coppia. Difficile per la cronaca rosa essere presente all’evento: le nozze si sarebbero celebrate infatti in Portogallo, paese natale della neo moglie Joana.

Chi è Joana Lemos, la moglie di Lapo Elkann

Alla celebre famiglia di Lapo Elkann, secondogenito di Margherita Agnelli e del giornalista e scrittore Alain Elkann, si aggiunge ora la portoghese Joana Lemos.

Nata nel 1973, Joana Mascarenhas de Lemos è stata una celebre pilota di rally: ha corso sia in moto che in auto, iniziando poi una carriera nel mondo dello sport dopo il ritiro dalle corse. La neo moglie di Lapo ha due figli dal precedente matrimonio durato 18 anni con Manuel Reymão Nogueir: Tomas e Martim.

Lapo Elkann e Joana Lemos nel servizio di Chi

Lapo Elkann e Joana Lemos: la storia d’amore degli sposi

La nuova relazione di Lapo Elkann è emersa grazie ad un servizio del settimanale Chi nel 2020, ma pare che la coppia avesse già iniziato a frequentarsi dall’anno precedente: si sarebbero conosciuti ad una cena di beneficenza e da lì sarebbe scattata la scintilla.

Sono seguite poi una serie di interviste nelle quali entrambi si sono detti felici e innamorati: “Sono stato trafitto dal suo sguardo, dalla sua tenacia, dalla sua forza e dalla sua storia. Non c’è niente di lei che non mi piaccia, non mi era mai capitato prima. E sono sereno” aveva detto Lapo. Da Mara Venier, a inizio 2021, l’imprenditore ha poi rivelato i dettagli dell’anello che ha suggellato il loro fidanzamento: “La struttura attorno ai diamanti è in titanio che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo e quindi rappresenta la forza del legame e le nostre passioni”.

“Senza di lei non avrei mai fatto i passi che ho fatto – aveva poi aggiunto – Devo il mio cambiamento e la serenità che ho a questa donna. È la donna della mia vita, è lei che mi permette di far la differenza ogni giorno. Ama, abbraccia e accetta tutte le sfaccettature di Lapo”.