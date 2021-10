Lui è peggio di me: su Rai 3 giovedì 7 ottobre il terzo appuntamento con Giorgio Panariello e Marco Giallini

Programmi TV

Lui è peggio di me torna su Rai3 con la terza puntata di questa stagione condotta ovviamente da Giorgio Panariello e da Marco Giallini. Tutto quello che c’è da sapere sulla terza puntata del programma in onda giovedì 30 settembre 2021.

Lui è peggio di me ha preso posto stabilmente nella prima serata del giovedì di Rai3 e lo farà nuovamente con i suoi due mattatori per la terza puntata di stagione. Giorgio Panariello e Marco Giallini tornano a condividere il palco per la terza puntata della trasmissione in calendario giovedì 7 ottobre 2021 sul terzo canale del telecomando a partire dalle ore 21:20 circa. I due conduttori, così tanto diversi quanto uniti nelle pieghe di questo show, saranno accompagnati da tanti nuovi ospiti ed hanno in serbo qualche nuova idea per scaldare gli animi del pubblico. Tutto quello che c’è da sapere sulla terza puntata del programma in onda giovedì 7 ottobre 2021.

Lui è peggio di me: la terza puntata della seconda stagione

Dopo le prime due puntate dello show la strana coppia formata da Giorgio Panariello e Marco Giallini, definita una coppia di separati in casa nel promo di Rai3, cerca di riprendere le redini di un discorso con il pubblico che per loro si sta facendo veramente scomodo. Il secondo appuntamento di stagione non solo non ha scaldato i cuori dei telespettatori di Lui è peggio di me ma è stato capace di far registrare uno share pari al 3.8% addirittura inferiore al 4% fatto segnare nel primo appuntamento.

La dinamica dello show, oltre a quella tra dei due conduttori, fatica a far decollare un programma nel quale nemmeno la presenza di svariati ospiti riesce a risollevare le sorti. A poco è servita l’ospitata multipla di Raf, Andrea Delogu, Ema Stokholma, Malika Ayane, Marlene Kuntz, Maurizio Mannoni, Giuseppe Infantino e Frankie Hi-Nrg che non hanno saputo introdurre nessun apporto significativo al format che vive di difficoltà e farraginosità di varia natura.

Panariello continua infatti ad essere il più navigato dei due mentre Giallini sembra ancora un pesce fuor d’acqua alla conduzione di uno show tutto suo che continua a non spiccare il volo.

Lui è peggi di me: le anticipazioni della terza puntata

Quella che andrà in onda giovedì 7 ottobre sarà la terza puntata in compagnia dei due conduttori di Rai3 che in questi giorni si sono lasciati andare a gustose anticipazioni sui propri social.

In particolare Panariello dal suo profilo Instagram ha mostrato prima cosa c’è in serbo per il prossimo appuntamento, svelando le prove di un dramma, e poi ha anticipato due ospiti della puntata mostrando le immagini che ritraggono Filippa Lagerbäck ed il ritorno del comico Max Angioni.