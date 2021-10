Mara Venier denuncia il tentativo di truffa e sbotta furiosa sui social: “Siete fuori di testa”

Gossip

Mara Venier ha condiviso un messaggio dai toni molto duri sul suo profilo Instagram in queste ore. La conduttrice di Domenica In ha scoperto alcune fake news sul suo conto e ha voluto fare chiarezza personalmente sulla questione, smentendo con decisione le insinuazioni avanzate ai fini di generare una vera e propria truffa.

Mara Venier su tutte le furie per il tentativo di truffa: le sue parole

Nella tarda mattinata di oggi, sul profilo Instagram di Mara Venier è apparso un messaggio di denuncia su un tentativo di truffa che l’ha vista coinvolta.

La conduttrice ha condiviso due screenshot tratti da un sito di cui non è noto il nome, in cui si parla di lei e di Damiano dei Maneskin. “Mara Venier ha depositato 250€ e ha provato il sistema da solo. In pochi minuti, si è ritrovato con oltre 539,13€ di profitto“ si legge nel testo dell’immagine. Da quanto si comprende dunque, sul web si parlerebbe di un guadagno fasullo al quale il volto di Domenica In avrebbe avuto accesso attraverso degli investimenti.

Intenzionata a smentire le fake news sul suo conto, Mara ha commentato con toni molto duri la questione.

“Tutto falso mai fatto investimenti Bitcoin mai intervistato Monica Bellucci o Damiano” tuona sicura. “Mai parlato di investimenti” aggiunge. ”Siete fuori di testa” conclude furiosa.

Mara Venier sventa il tentativo di truffa: il sostegno di amici e fan

Sotto il post di Mara Venier sono presto arrivati i commenti di chi la segue quotidianamente. Fra questi c’è stato anche Alberto Matano, che ha ammesso a sua volta di essere stato coinvolto in una simile situazione in passato. “É successo anche a me fai bene a denunciare!” ha scritto, aggiungendo poi l’hashtag già utilizzato dalla Venier: “Attenti alle truffe“.

Anche Stefania Orlando ha espresso il suo dispiacere: “No words!”, “Non ci sono parole”. “Andiamo bene… Arrivano a usare il tuo nome e la tua immagine per raggirare la gente… Urge denuncia cautelativa” le parole di Sandra Milo. “Se ne inventano di ogni” si aggiunge ancora Angela Melillo.