Patrizia Mirigliani contro Manila Nazzaro al GF Vip: “Anche alle mie miss ogni tanto si sposta la corona”

Grande Fratello

Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui se la prende con Manila Nazzaro, ex Miss Italia ’99. La Miss, infatti, avrebbe parlato male del figlio della Mirigliani, Nicola Pisu, durante il Grande Fratello Vip.

Patrizia Mirigliani contro Manila Nazzaro: il post su Instagram

Patrizia Mirigliani qualche ora fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con protagonista la ex Miss Italia Manila Nazzaro, ora concorrente al Grande Fratello Vip.

Nel post, si vede una foto della Nazzaro nel ’99, quando venne incoronata Miss Italia.

L’immagine è dinamica, perciò si vede la coroncina di miss che scivola via dal capo della Nazzaro. A commento del post, Mirigliani ha scritto: “Mi dispiace dover constatare che anche alle mie miss ogni tanto si sposta la corona”. La patron di Miss Italia sarebbe rimasta molto delusa, infatti, dalle parole che Manila Nazzaro avrebbe rivolto a Soleil Sorge al GF Vip nei confronti di suo figlio Nicola Pisu. Tali parole infatti pare che non permetterebbero a Pisu di integrarsi al meglio all’interno della Casa del Grande Fratello.

Le parole della ex miss nei confronti di Nicola Pisu

Lo scontro tra Patrizia Mirigliani e Manila Nazzaro sarebbe iniziato in seguito a un commento fatto dalla ex miss nei confronti del figlio della patron, Nicola Pisu. La Nazzaro, infatti, dopo essersi accorta del legame che si stava creando tra Pisu e Soleil Sorge all’interno del GF Vip, sarebbe intervenuta a sfavore del ragazzo. “Certo che è una brava persona, però per te non può essere un punto di riferimento qua dentro”, ha sostenuto la Nazzaro con la Sorge.

L’ex miss ha invitato Soleil Sorge a desistere dal fare eccessivo affidamento su Nicola Pisu.

“Perché è un uomo innanzitutto, ha un carattere molto particolare, è molto chiuso e a volte non si rende conto di quello che gli succede attorno. È la verità, lo conosco benissimo”, ha proseguito. “È una persona eccezionale, so la famiglia, sono affezionata a quel ragazzo ma devo essere onesta nei suoi confronti. Ha dei limiti anche lui”, ha concluso l’ex miss Italia Manila Nazzaro.