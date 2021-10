Grande Fratello

Momenti di imbarazzo nella Casa del Grande Fratello Vip: Raffaella Fico avrebbe sorpreso uno dei suoi coinquilini mentre praticava autoerotismo in una delle stanze della Casa più spiata d’Italia. A fare il nome della persona però non sarebbe stata lei, ma Manila Nazzaro: a stemperare tutto sarebbe infine intervenuto Alex Belli.

Autoerotismo al GF Vip: Raffaella Fico sorprende un concorrente

La vicenda che interessa il Grande Fratello Vip è riportata principalmente tramite divertiti e imbarazzati commenti su Twitter: nessun video è infatti apparso sui canali ufficiali del reality di Alfonso Signorini.

Stando ai cinguettii, però, chi ha seguito live i momenti della Casa avrebbe ha che Raffaella Fico avrebbe scoperto un concorrente a masturbarsi nel bagno che la produzione ha dedicato proprio alla privacy degli uomini. Tale stanza è emersa da alcune dichiarazioni nei giorni scorsi: sarebbe uno spazio pensato apposta per concedere ai maschi alcuni momenti di privacy, magari anche per assolvere a funzioni fisiologiche impossibili da evitare per tutta la durata del reality.

Secondo quanto viene riferito, Raffaella Fico avrebbe sorpreso Nicola Pisu, il figlio della patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani proprio mentre praticava dell’autoerotismo. A fare il suo nome però non sarebbe neppure stata lei, ma per un curioso caso proprio l’ex Miss Italia Manila Nazzaro.

Nicola Pisu, autoerotismo al GF Vip: interviene anche Alex Belli

Nelle ultime ore la madre di Nicola Pisu ha commentato alcuni attacchi di Manila Nazzaro nei confronti del figlio, e chissà che forse non c’entri anche quest’altra “viperata” dell’ex Miss Italia. Gli utenti Twitter riportano infatti che a fare il nome di Pisu sarebbe stata la Nazzaro e non Raffaella Fico; l’ex di Mario Balotelli avrebbe solo raccontato la vicenda omettendo chi fosse il concorrente beccato.

Dopo aver sbandierato il suo nome, sarebbe a quel punto intervenuto Alex Belli. Il coinquilino avrebbe stemperato la vicenda dicendo che in quel contesto la masturbazione maschile non dovrebbe essere tabù e che si tratta di un comportamento, un’esigenza fisiologica del tutto normale.

Inoltre, lo stesso Belli avrebbe poi dato un consiglio al coinquilino del GF Vip. C’è infatti chi afferma che “Gli ha detto che deve alzarsi presto per queste cose“.

Lo stesso utente poi ironizza: “Ora capisco perché Alex quello che salta giù dal letto come un coniglio la mattina“. Una soluzione che effettivamente potrebbe risolvere imbarazzi tra i concorrenti vip alle prese con problemi e necessità di privacy poco compatibili con la “Casa più spiata d’Italia”.