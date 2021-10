Vita da Carlo: arriva il primo trailer della serie di Carlo Verdone su Prime Video. Il trailer

Serie TV - Fiction

Attraverso i proprio canali ufficiali il catalogo di streaming di Amazon Prime Video ha rilasciato il primo trailer ufficiale del nuovo progetto scritto ed interpretato da Carlo Verdone. La piattaforma di streaming ha infatti svelato le prime immagini di Vita da Carlo, la nuova serie tv in arrivo prossimamente in catalogo, che racconterà la storia di un protagonista alle prese con i problemi della sua vita oltre che a quelli della sua città che questa volta ha bisogno di lui.

Vita da Carlo: il primo trailer ufficiale della serie tv di Carlo Verdone

Prime Video in queste ore ha rilasciato il primo trailer ufficiale di un interessante progetto tutto italiano che coinvolge in prima persona uno dei più apprezzati attori e registi nostrani.

Carlo Verdone sarà infatti impegnato a portare sul catalogo di streaming la sua prima fatica in termini di serie televisive che lo vedrà al centro del racconto con la storia di una vita semplice, la sua.

Vita da Carlo arriverà prossimamente sulla piattaforma che ha già mostrato qualche immagine in un breve video. L’attore qui interpreta di fatto se stesso, un regista numero uno che vorrebbe dare una svolta drammatica alla sua carriera senza che il suo produttore glielo permetta, preferendolo ancora nella sua chiave comica piena di personaggi.

Ma è proprio quando cerca di dare una svolta alla sua carriera per le strade di una Roma abbandonata a se stessa è proprio la città eterna a chiedere il suo aiuto come sindaco.

Vita da Carlo: quello che c’è da sapere

L’attore e regista romano tornerà dunque su Amazon Prime Video entro la fine dell’anno dopo aver debuttato con il suo ultimo film Si vive una volta sola, anche se la data ufficiale dell’uscita della serie tv resta però ancora un mistero.

Questa volta l’arrivo sulla piattaforma sarà rappresentato da una serie televisiva scritta ed interpretata da lui stesso che sarà divisa in dieci episodi della lunghezza di circa mezz’ora prodotti dalla società di Luigi e Aurelio De Laurentiis, la Filmauro, che spesse volte e ha collaborato con Carlo Verdone in maniera vincente in alcuni successi del passato.