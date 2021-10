Alex Belli tra amore e vita privata: tutto sull’attore e attuale concorrente del Grande Fratello Vip

Gossip

Attore in televisione e al cinema, Alex Belli ha fatto spesso parlare di sé anche per le sue storie d'amore, da Mila Suarez a Delia Duran: ripercorriamole insieme

Alex Belli ha acquisito fama e popolarità grazie alla sua carriera al cinema e, soprattutto, sul piccolo schermo. Ma l’attore, volto storico della soap opera di Canale5 Centrovetrine, ha anche fatto parlare parecchio di sé per le sue relazioni amorose. Intrecci sentimentali prima con la modella Katarina Raniakova, con la quale si è sposato, sino all’attuale storia d’amore e il matrimonio con Delia Duran.

Alex Belli e la storia con Katarina Raniakova: il matrimonio, poi la separazione

Alex Belli è divenuto famoso sul piccolo schermo per la sua partecipazione a Centovetrine, una delle più longeve soap opera andata in onda su Canale5.

L’attore vi ha preso parte dal 2010 al 2015, ma la sua carriera vanta anche una breve esperienza al cinema e in teatro. Divenuto volto popolare del piccolo schermo, ha preso parte a reality quali L’Isola dei Famosi e l’attuale partecipazione al Grande Fratello Vip.

Ma di Alex Belli si è parlato parecchio anche per le sue storie d’amore, che hanno spesso occupato i titoli e le prime pagine delle riviste e dei rotocalchi di cronaca rosa.

La sua prima, importantissima relazione è stata con Katarina Raniakova, modella di origine slovacca con la quale si è sposato nel 2013. Il loro matrimonio è durato 4 anni, con la coppia che ha deciso di comune accordo di separarsi nel 2017.

Alex Belli e le storie d’amore con Mila Suarez e Delia Duran

Alex Belli, dopo il naufragato matrimonio con la Raniakova, ha intrecciato altre due importanti storie d’amore. La prima è stata con Mila Suarez, modella marocchina con la quale ha fatto coppia fissa dal 2017 al 2019.

Attualmente l’attore è fidanzato con Delia Duran, modella e attrice venezuelana, conosciuta sul set della serie Furore, cui l’attore ha preso parte nel 2018.

La coppia il 26 giugno 2021 si è sposata in gran segreto, dopo la romantica proposta di matrimonio avvenuta nella splendida e romantica cornice delle Maldive. Al Grande Fratello Vip Alex Belli ha spesso parlato di lei, citandola nei suoi discorsi e spendendo per lei parole cariche di amore e di affetto. È molto probabile che per lui arriverà una sorpresa dalla moglie nel corso di questa avventura nel reality di Canale 5.