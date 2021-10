Amici di Maria De Filippi, anticipazioni e l’ospite della quarta puntata eccezionalmente in onda lunedì 11 ottobre

Programmi TV

La quarta puntata della 21esima stagione del talent show non andrà in onda di domenica, come avvenuto nelle altre occasioni, ma andrà in onda alle ore 14:45 di lunedì 11 ottobre 2021 sempre su Canale5, in seguito alla decisione sul cambio di palinsesto di Mediaset. I numerosi fan della trasmissione potranno continuare a vedere le gesta dei giovani talenti che però hanno messo a serio rischio la loro permanenza nella scuola più ambita d’Italia. Maria De Filippi tornerà a condurre il talent show nello spazio in programmazione nel nuovo slot domenicale soltanto settimana prossima quando riprenderà la sfida contro la sua storica amica Mara Venier.

Le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata del talent show che vedrà seriamente in bilico i banchi di due giovani che hanno infranto le regole.

Amici di Maria De Filippi: quando va in onda la quarta puntata del talent

I tanti telespettatori del programma devono avere ancora un po’ di pazienza prima di capire con certezza quando sarà l’appuntamento definitivo in calendario con il talent condotto da Maria De Filippi.

Per la seconda volta in poche settimane Amici cambia nuovamente il giorno di programmazine, per le scelte sul palinsesto operate da Mediaset, spostandosi eccezionalmente per la prossima puntata a lunedì 11 ottobre 2021.

Il quarto appuntamento di stagione con la trasmissione amata dai giovanissimi andrà in onda proprio lunedì 11 ottobre 2021 quando alle ore 14:45 prenderà il posto di Uomini e Donne, che per l’occasione non andrà in onda nel suo consueto slot pomeridiano.

Amici di Maria De Filippi: anticipazioni della quarta puntata in onda lunedì 11 ottobre e chi sarà l’ospite presente in puntata

Prima di procedere con le anticipazioni della prossima puntata vi riveliamo chi andrà in studio a trovare Maria De Filippi e i ragazzi della scuola.

Ad intrattere il folto pubblico da casa e quello presente in studio ci sarà Gaia Gozzi, la vincitrice dell’edizione 2020, che tornarà dove tutto ha avut inizio per cantare il suo nuovo singolo.

Passiamo ora alle anticipazioni della quarta puntata che vedà protagonista la sorte di due cantanti che sono stati indisciplinati durante il corso della settimana. Maria De Filippi renderà infatti noto il motivo del provvedimento disciplinare che sospenderà le maglie di Inder, per decisione della severissima prof.

Pettinelli, e quella di Flaza.

Vedremo anche come saranno andate le sfide di ballo tra Mattia e Claudia, con il primo che sarà confermato dal prof. Todaro, quella di LDA e di Luigi, entrambi vincitori. Infine dopo le esibizioni di vari ragazzi alzatisi dai banchi per convincere i professori capiremo perché Elisabetta vedrà messo in discussione il suo banco contro un’altra cantante proveniente da fuori.