Canale 5 cambia i suoi piani: domenica non andranno in onda Amici e Verissimo. I motivi dietro la scelta

Programmi TV

Nuovo cambio di programmazione per la rete ammiraglia di Mediaset, che rimodula il suo palinsesto pomeridiano domenicale e dà un dispiacere ai tanti fan di Amici e di Verissimo. Saranno infatti Maria De Filippi e Silvia Toffanin le due padrone di casa che dovranno lasciare libera Canale 5 per esigenze di programmazione collegate alla concorrenza, che nella stessa fascia oraria proporrà una gara della Nazionale di Calcio.

Canale5 cambia programma: il perché della decisione

Il palinsesto delle reti televisive è sempre in fermento e pronto a cambiamenti dell’ultimo momento a seconda delle necessità.

Canale5 non è da meno e, dopo aver sistemato la sua programmazione domenicale, deve nuovamente rivederla in virtù di alcuni cambiamenti ricollegabili direttamente alla concorrenza della Rai.

Il canale di Rai1 ha infatti in programma per il pomeriggio di domenica 10 ottobre 2021 la messa in onda della gara di calcio valevole per il terzo e quarto posto della competizione della Nation League. La partita Italia-Belgio andrà infatti in onda sul primo canale a partire dalle ore 15:00 e la trasmissione dell’evento porterà ad un piccolo terremoto televisivo che non solo sposterà Domenica In sula stessa rete ma anche Amici e Verissimo su Canale5.

Canale 5 cambia programma: quando vanno in onda Amici e Verissimo

Il terremoto nella programmazione di Rai1 e Canale5 porta subito a degli aggiustamenti nella programmazione della rete Mediaset che deve quindi spostare le sue due trasmissioni di punta del pomeriggio domenicale.

Nella fattispecie Amici di Maria De Filippi si sposta da domenica a lunedì 11 ottobre quando andrà in onda prendendo il posto di Uomini e Donne ed occupando il suo consueto spazio.

Per quanto riguarda la trasmissione di Verissimo, con Silvia Toffanin ancora alla conduzione, andrà normalmente in onda sabato 9 ottobre 2021 mentre salterà l’appuntamento di domenica 10 ottobre. Il programma tornerà regolarmente in onda settimana prossima con il suo doppio appuntamento del sabato e della domenica pomeriggio.