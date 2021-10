Gemma Galgani e Ida Platano smascherate a Uomini e Donne. Un video prova le bugie raccontate in studio

Uomini e Donne

A Uomini e Donne non è un periodo positivo per Gemma Galgani e Ida Platano. Le due amiche del parterre del trono over sono sempre al centro delle polemiche sia per le loro vicende amorose, che per alcune contraddizioni.

Nelle ultime puntate, in particolare, Gemma Galgani e Ida Platano sono state smascherate, dopo aver detto delle bugie. Per mettere in evidenza l’omissione di Gemma Galgani sono intervenute sia Tina Cipollari, che Isabella Ricci, con il supporto di un video di repertorio della redazione.

Gemma Galgani racconta una bugia a Uomini e Donne, Isabella Ricci sottolinea l’accaduto

A Uomini e Donne, oltre alle nuove conoscenze, a volte, vengono riprese faccende del passato.

Come nel caso di Gemma Galgani, che, intervenuta nel rapporto tra Biagio Di Maro e Isabella Ricci, ha raccontato una palese bugia al pubblico.

La dama ha dichiarato di non aver mai baciato il Cavaliere, durante la frequentazione dello scorso anno, a differenza della rivale. Ma, quest’affermazione si è rivelata essere una bugia, come provato da Tina Cipollari e Isabella Ricci.

In puntata, infatti, è stato mandato un video dello scorso anno in cui Gemma Galgani parlava ampiamente del bacio, scambiato con il Cavaliere: “Passionale, intenso, da parte sua avrebbe continuato la serata volentieri“.

Gemma Galgani ha mentito in studio, facendo scattare l’ira di Tina Cipollari: “Bugiarda patentata… Una di quelle che non ce n’è in giro… Mettiti seduta, asfaltata pure oggi… Ti devi vergognare che non ti ricordi neanche quello che dici“. La Dama ha provato ad accampare delle scuse: “Chiedo venia… Non me lo ricordavo“, ma Isabella Ricci pensa ci sia di più sotto: “Una bugia di tipo diverso… Voi vi siete messe d’accordo… Obiettivo di screditare quella che è la mia immagine“.

Gemma Galgani mente a Uomini e Donne, ma anche Ida Platano

Gemma Galgani è stata accusata di aver mentito a Uomini e Donne. La Dama è stata prontamente difesa dall’amica Ida Platano: “Se l’è dimenticato“. Tina Cipollari ha, però, accumunato le due protagoniste: “Un’altra sventurata come a lei... Ti consiglio di cambiare amicizia… Pappa e ciccia, stai a fà la fine di lei“.

D’altronde, anche per Ida Platano si è parlato di bugie. A smascherare la Dama è stato il suo attuale Cavaliere, Marcello Messina.

L’uomo, stufo delle sue lamentele sulla sua presunta freddezza, ha voluto sottolineare come fosse stata, in realtà la Dama ha gelare un bacio appassionato tra i due.