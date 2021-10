Hotel Transylvania 4: arriva la conferma ufficiale dell’arrivo su Amazon Prime Video. La data

TV e Spettacolo

Arrivata la decisione ufficiale sull’atteso quarto capitolo dell’apprezzata saga che vede le gesta del divertente personaggio del conte Drac. Dopo i tanti rumors circa l’uscita dell’ultimo capitolo della saga finalmente si è fatta chiarezza su dove potremo vedere il film d’animazione e di certo non rimarranno contenti gli estimatori delle sale cinematografiche. Hotel Transylvania 4 arriverà infatti su Amazon Prime Video all’inizio del nuovo anno, rinunciando coì per la prima volta all’uscita al cinema. Quello che c’è da sapere sulla data ufficiale e sulla trama.

Hotel Transylvania 4: l’ultimo capitolo debutterà su Amazon Prime Video

La notizia era nell’aria ormai da tempo e dopo i tanti rumors circa la data e le modalità di uscita dell’ultimo capitolo della saga sembra che finalmente sia stata messa l’ultima parola.

In queste ore è infatti stato reso noto in che modo e quando sarà possibile gustarsi Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso, il quarto divertente capitolo che segue le gesta dei mostri capitanati dal conte Drac, da sua figlia Mavis e da suo marito Johnny.

I tre torneranno presto sugli schermi al fianco di Murray la mummia, Frankenstein e dell’uomo invisibile e di tutti i mostri che abitano il lugubre castello del conte, pronti a far divertire nuovamente i tanti fan della saga. Il film prodotto da Sony sarà disponibile sulla piattaforma di streaming di Amazon Prime Video a partire dal 14 gennaio 2022 quando si svelerà al pubblico per la prima senza andare in sala. Una decisione che di certo non lascerà indifferenti i tanti appassionati di questa saga d’animazione.

Hotel Transylvania: la trama del quarto capitolo

In Hotel Transylvania, stando a quanto si legge online, sarà Johnny ad essere al centro dell’attenzione.

Il marito di Mavis sarà infatti triste della sua forma umana e cercherà in tutti i modi di trasformarsi in un mostro proprio come la sua amata e tutti i personaggi che li circondano. Si affiderà al personaggio di Van Helsing per combinare uno scambio attraverso un particolare raggio.

Ma questo strano scambio finirà con il coinvolgere anche tutti gli altri personaggi facendo diventare umani anche Drac, Murray e Frankenstein che cambiate lo loro sembianze mostruose dovranno affrontare una lotta contro il tempo per ritornare come erano e non rimanere umani per sempre.