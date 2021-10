Manuel Bortuzzo e Lulù, il ragazzo mette le cose in chiaro: “Neanche fidanzati”. Poi arriva lo spoiler sugli autori

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip6, inaspettatamente, è nata subito una vicinanza sentimentale tra due concorrenti. Si tratta della complicata relazione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè, che dona ogni giorno delle novità ai telespettatori del reality.

La conoscenza tra i due procede tra alti e bassi, con lo sportivo che, a volte, sembra soffrire un po’ d’insofferenza nei confronti della ragazza. Lulù Selassiè, dal canto suo, invece, cerca continuamente la vicinanza dell’ex nuotatore, risultando, a volte, un po’ assillante.

Nelle ultime ore, Manuel Bortuzzo ha deciso di chiarire la situazione con Lulù Selassiè, mettendo dei paletti alla loro relazione.

Manuel Bortuzzo chiarisce la situazione con Lulù Selassiè

Dopo giorni di incomprensioni e tensioni, Manuel Bortuzzo ha deciso di parlare apertamente con Lucrezia Selassiè, per mettere bene in chiaro i confini del loro rapporto: “Sono passati dei giorni, solo per fare un piccolo punto della situazione in base a quello che abbiamo vissuto finora“.

Il ragazzo ha parlato di una fase di conoscenza affettuosa: “Siamo in un punto in cui tu stai imparando a conoscermi e sotto certi punti di vista lo stai facendo molto bene… Scambio d’affetto, di coccole“.

Manuel Bortuzzo ha chiarito che tra lui e Lulù Selassiè non si è ancora instaurata una vera relazione: “Non per forza dobbiamo essere un qualcosa da etichettare, non è che dobbiamo essere fidanzanti o amici“. Quando la ragazza ha asserito: “Non siamo amici“, Manuel ha prontamente ribattuto: “Ma neanche fidanzati… Secondo me non dobbiamo assolutamente etichettarci in nessun modo… Ci stiamo conoscendo“.

Anche Lulù Selassiè ha voluto sottolineare la sua posizione: “Se tu vedi a volte che sono magari troppo perché chissà che film che sto vivendo… Sono fatta così proprio io“.

Manuel Bortuzzo e Lulù fanno chiarezza, il ragazzo svela segreti del confessionale

Manuel Bortuzzo ha affrontato una discussione seria con Lulù Selassiè, per mettere in chiaro la loro situazione. Il ragazzo si è poi aperto con Aldo e Nicola in giardino. Durante la discussione, l’ex nuotatore ha svelato anche dei segreti del confessionale: “La ragazza che ci sta al confessionale su… Che strano che dica ho ascoltato il tuo discorso, te lo ricordi?“.

Sul suo rapporto con Lulù Selassiè, in confessionale avrebbero detto a Manuel Bortuzzo: “Ho visto che non c’è questo… Trasporto“.