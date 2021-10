Leonardo Spinazzola e l’amore per Miriam Sette: come si sono conosciuti, il matrimonio, i figli Mattia e Sofia

Chi è

Leonardo Spinazzola è uno dei giocatori più apprezzati del panorama calcistico italiano, reduce dal difficile infortunio agli Europei di questa estate. Al suo fianco, nel suo percorso di riabilitazione, c’è sempre stata la moglie Miriam Sette. La coppia si è conosciuta nel 2o10 ed è convolata a nozze coronando così il loro sogno d’amore. Dalla loro unione sono nati due splendidi bimbi: Mattia e Sofia.

Leonardo Spinazzola e la famiglia: la moglie Miriam Sette e i figli

Leonardo Spinazzola è stato uno dei protagonisti degli Europei di calcio di questa estate, che hanno visto trionfare l’Italia.

Il giocatore della Roma ha contributo alla vittoria in numerose partite del filotto vincente della Nazionale, sino al suo difficile infortunio che ne ha compromesso il suo percorso a Euro2020. Il giovane calciatore ha dovuto così ritirarsi dalla competizione ma, nonostante il dolore, ha sempre potuto contare sull’affetto dei compagni e della famiglia. A cominciare dalla moglie, Miriam Sette.

Leonardo Spinazzola e Miriam Sette si sono conosciuti 11 anni fa, nel 2010: è grazie ad alcuni amici in comune che i due si sono incontrati e hanno iniziato così la loro romantica storia d’amore.

Da quel momento non si sono più lasciati e, anzi, hanno deciso di coronare il loro idillio d’amore convolando a nozze. Dalla loro unione sono nati due splendidi figli: Mattia di 3 anni e Sofia, nata lo scorso febbraio.

Leonardo Spinazzola e il supporto della moglie dopo l’infortunio

L’infortunio di Leonardo Spinazzola agli Europei ha portato la sua famiglia a stringersi attorno a lui. Dai primi difficili giorni sino al periodo di riabilitazione, la moglie Miriam non ha mai smesso di stargli al fianco e di supportarlo in questo percorso di recupero fisico.

“Quante volte l’hai sognato, immaginato questo europeo .. nessuno lo sa.. ma oggi il treno per te si ferma qui.. il famoso treno guidato da te, si è fermato .. Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili , chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa“: così, il 3 luglio, la moglie Miriam ha condiviso un pensiero su Instagram inerente al dolore di Leonardo Spinazzola, dopo l’infortunio. Un evento che, nonostante tutto, non gli ha negato la gioia per la vittoria dell’Europeo e i festeggiamenti, anche se a distanza, con i compagni di squadra.