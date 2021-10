Levante è incinta, grande gioia per la cantante siciliana: la prima foto del pancino pubblicata su Instagram

Gossip

Levante ha annunciato su Instagram di essere incinta del suo primo bebè, frutto dell'amore per Pietro Palumbo. La cantante ha pubblicato il primo scatto con il pancino ben in vista

Levante ha annunciato pochi giorni fa di essere incinta del suo primo bebè, frutto dell’amore con il compagno Pietro Palumbo. La cantante siciliana ha condiviso un lungo messaggio indirizzato alla creatura che ha in ventre e, poche ore fa, ha mostrato per la prima volta i lineamenti del pancino. Uno scatto in cui ha voluto mostrarsi in tutta la sua eleganza e che ha inevitabilmente fatto il pieno di like.

Levante è incinta: l’annuncio della cantante su Instagram

Grande gioia per la cantautrice siciliana Levante, protagonista del Festival di Sanremo 2020 con la canzone Tikibombom.

È il 27 settembre quando, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto annunciare ai fan la sua prima gravidanza. “Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo” il dolcissimo messaggio condiviso con i followers, in una immaginaria chiacchierata con la creatura che ha nel ventre. Tanti i commenti di auguri dai follower e non solo: anche colleghe come Arisa, Alessandra Amoroso, Emma, Elisa e Laura Pausini hanno voluto congratularsi con lei per il lieto evento prossimo ad avvenire.

Per Levante è dunque in arrivo il primo bebè, frutto dell’amore con l’avvocato siciliano Pietro Palumbo. Prima di lui la cantante è stata sposata dal 2015 al 2017 con il dj e polistrumentista Simone Cogo. Importantissima anche la storia d’amore avuta con il collega Diodato, vincitore di Sanremo con Fai Rumore nel 2020, lo stesso anno in cui partecipò la stessa Levante.

Levante e il primo scatto del pancino

Non solo l’annuncio della gravidanza: Levante ha voluto anche condividere con i followers alcuni scatti con il pancino ben in vista.

Ritratta in tutta la sua eleganza con un bellissimo vestitino nero, la cantautrice ha voluto immortalarsi di profilo rispetto al posizionamento della fotocamera. Non solo per mostrare ai follower lo sfavillante look sfoggiato, ma anche per esibire i tondeggianti lineamenti del pancino ben in vista. Uno scatto tenero che ha fatto impazzire i followers, che l’hanno inondata di like e commenti.

Un periodo sicuramente d’oro per Levante, sul lato privato e non solo. È di pochi mesi fa la pubblicazione del suo terzo romanzo, intitolato E questo cuore non mente.

E, anche a livello discografico, il successo resta una costante della sua sinora brillante carriera.