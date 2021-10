Mario Draghi condanna duramente le tensioni a Roma durante la manifestazione No Green Pass

Politica

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha condannato duramente quanto accaduto a Roma durante la manifestazione No Green Pass. Un corteo di circa 500-1000 persone si è staccato dalla manifestazione autorizzata, e in corso a Piazza del Popolo, per andare a protestare a Palazzo Chigi, spostandosi tra le vie principali del centro piene di persone intente ad un normale pomeriggio di shopping.

I manifestanti si sono resi protagonisti di episodi di violenza contro la polizia e alcuni giornalisti presenti; un gruppo ha persino danneggiato la sede della Cgil.

Mario Draghi condanna la manifestazione a Roma

Con un breve comunicato stampa Mario Draghi ha condannato quanto accaduto questo pomeriggio a Roma: “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha telefonato oggi al Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini, per esprimere a lui e a tutto il sindacato la piena solidarietà del Governo per l’assalto avvenuto oggi alla sede di Roma.

I sindacati sono un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori. Qualsiasi intimidazione nei loro confronti è inaccettabile e da respingere con assoluta fermezza“.

Nel comunicato si legge ancora: “Il Presidente condanna inoltre le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane. Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione. Il Governo prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione contro il COVID-19 e ringrazia i milioni di italiani che hanno già aderito con convinzione e senso civico“.

L’assalto alla sede del Cgil durante la manifestaione No Gren Pass

Durante la loro marcia i manifestanti, che si sono staccati da Piazza del Popolo per raggiungere Palazzo Chigi e Montecitorio, hanno assaltato la sede dei Cgil.

I manifestanti si sono riversati nel pian terreno della sede sindacale provocando diversi danni, per poi postare sui social frasi come “Occupata la Cgil” e ancora “Stiamo aspettando Landini” e “Giù le mani dal lavoro“.

Assalto alla sede della #Cgil al grido di “no #greenpass” (o con la scusa del #greenpass). Che poi, parliamoci chiaro: se il tuo cervello ti porta a fare una cosa del genere il vaccino è l’ultimo dei tuoi problemi. pic.twitter.com/LFXSsx3JAj — Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 9, 2021

“La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte” si legge nel Tweet sul profilo ufficiale di Cgil.

“L’assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista” ha detto il segretario generale Landini, che ha aggiunto: “Domattina alle 10, davanti la sede della Cgil, è convocata d’urgenza l’assemblea generale della Confederazione per decidere tutte le iniziative necessarie”.