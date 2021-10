Tensioni a Roma tra polizia e manifestanti No Green Pass. Assaltati agenti fuori piazza del Popolo

Cronaca Italia

È di questi minuti la notizia che alcuni agenti di polizia stanno fronteggiando diverse situazioni di tensioni durante le manifestazioni del movimento dei No Green Pass a Roma.

Dalle prime immagini che arrivano dalla Capitale si identifcano due fronti principali, uno all’inizio di via Veneto-Villa Borghese e l’altro a piazza del Popolo-ingresso via del Babbuino, dove tra polizia e manifestanti sono iniziati scontri. Altri punti di tensione sono stati segnalati verso piazzale Flaminio, dove è stato bloccato il traffico, mentre un corteo non autorizzato si sarebbe staccato dal principale.

Manifestazione No Green Pass a Roma: tensione a Roma

Come si apprende in questi minuti, un gruppo di persone ha cercato di prendere possesso di un blindato degli agenti di polizia, accerchiandolo.

Tra polizia e manifestanti No Green Pass sono iniziati piccoli scontri a ridosso proprio dell’ingresso a piazza del Popolo, a porta Pinciana, dove un gruppo di manifestanti ha cercato di prendere possesso di un blindato delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito da SkyTg24, sarebbero stati segnalati anche lanci di sassi e sedie, e alcuni manifestanti avrebbero accusato gli agenti di polizia di averli investiti con i blindati.

Un corteo indipendente si sarebbe staccato e starebbe cercando di raggiungere via del Tritone.

Iniziato un corteo non organizzato a Roma

Secondo quanto riferito in diretta da SkyTg24, un gruppo di manifestanti No Green Pass a Roma si sarebbe staccato dal corteo ufficiale iniziandone un altro non organizzato. Mentre un’altra manifestazione sarebbe in corso in zona piazza Bocca della Verità, che sarebbe stata organizzata da Forza del Popolo.

I manifestanti gridano "Servi" e "Disonore" agli agenti di Polizia perché non fanno andare il corteo a Piazza del Popolo.#NoGreenPass#Roma#9ottobre pic.twitter.com/TTmB4J3iVL — 🦢🏹🧱Isαbεllα®🇮🇹 ❥✞‏ن (@ArmoniosiAccent) October 9, 2021

A via del Tritone sono stati lanciati persino dei lacrimogeni e la polizia sta ancora cercando di bloccare i manifestanti.

Manifestazione No Green Pass a Roma

La manifestazione dei No Green Pass era attesa da giorni; secondo le prime stime sarebbero circa 10mila le persone che si sono riunite in Piazza del Popolo a Roma per manifestare contro la certificazione verde, che dal 15 ottobre sarà obbligatorio per tutti gli ambienti di lavoro. Tra gli organizzatori della mega-manifestazione (la 12esima dall’introduzione del Green Pass) ci sarebbe anche Forza Nuova.