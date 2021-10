No Green Pass a Roma, corteo non autorizzato arriva a Palazzo Chigi. Scontri con la polizia

Cronaca Italia

Il corteo non autorizzato, che si è staccato dalla manifestazione No Green Pass a Piazza del Popolo, è arrivato a pochi metri da Palazzo Chigi. La polizia usa gli idranti

Sono momenti di forte tensione a Roma dove un gruppo di manifestanti No Green Pass sono arrivati a 50 metri da Palazzo Chigi. Le immagini che arrivano in questi momenti dalle vie dalla Capitale non nascondono la crisi che la città sta vivendo in questi minuti.

Al momento si registrano scontri tra manifestanti e agenti, la polizia ha attivato gli idranti, mentre dal fronte si sentono esplodere petardi.

I manifestanti No Green pass arrivano a Palazzo Chigi

È di questi minuti la notizia che alcuni manifestanti No Green Pass, che si erano oggi riuniti a Roma in Piazza del Popolo, si sono staccati dal corteo autorizzato per risalire via del Tritone per arrivare davanti a Palazzo Chigi.

Il gruppo si è mosso al grido di “Libertà“; secondo le immagini trasmesse in diretta da SkyTg24, tra i manifestanti e Palazzo Chigi c’è un cordone di circa 50 metri a separarli.

Al momento dal fronte della manifestazione si vedono lacrimogeni e strade strabordanti di acqua per via degli idranti attivati dalle forze di polizia per far arretrare il corteo. Gli agenti di polizia starebbero cercando di rimandare indietro i manifestanti verso piazza del Popolo.

La manifestazione dei No Green Pass a Roma

La manifestazione dei No Green Pass era attesa oggi a Roma, a Piazza del Popolo, dove si sono riunite circa 10mila persone. Poco dopo le 17 un gruppo di manifestanti ha dato il via agli scontri con la polizia cercando di assaltare un blindato delle forze armate. Dopodiché un corteo non autorizzato ha deciso di risalire le vie dello shopping, tra turisti e persone a passeggio, arrivando a pochi metri da Palazzo Chigi.

Al momento in Senato sono in corso alcuni incontri tra diplomatici correlati alla Cop26.