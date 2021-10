Paddington 2: la trama ed il cast del film in prima visione assoluta su Italia1 sabato 9 ottobre

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per la prima serata di sabato 9 ottobre è un film commedia in anteprima assoluta per la televisione italiana che racconta la seconda avventura dell’orso Paddington, un simpatico animaletto che grazie al suo vecchio cappello, la sua valigia ammaccata e il panino con la marmellata è diventato iconico per i suoi modi di fare gentili che hanno stregato i bambini di tutto il mondo. La pellicola Paddington 2 arriva su Italia1 sabato 9 ottobre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa. La trama ed il cast del film.

Paddington 2: il cast e le curiosità della pellicola in onda per la prima volta su Italia

Paddington 2 è un film del 2017 diretto da Paul King, attore e regista britannico che aveva già curato la pellicola Paddington del 2014 del quale ne è il sequel.

La trama è incentrata su di una nuova avventura di uno dei personaggi più amati della letteratura inglese per bambini, il simpatico e timido orsetto creato dallo scrittore Michael Bond.

Il film è stato realizzato proprio in memoria dello scrittore inglese scomparso nello stesso anno di pubblicazione della pellicola e vede come protagonisti alcuni volti noti del cinema di oltremanica.

Troviamo infatti Sally Hawkins, la protagonista del film La forma dell’acqua che ha emozionato tutto il mondo, ad interpretare Mary Brown; il divo Hugh Grant nei panni di Phoenix Buchanan; Brendan Gleeson, il Malocchio Moody di Harry Potter, ad interpretare Nocche “Knuckles” McGinty; Hugh Bonneville nei panni di Henry Brown ed ancora gli attori Madeleine Harris, Samuel Joslin e Julie Walters.

Paddington 2: la trama del film

L’orsetto Paddington si è orami stabilito a Londra nella mansarda della famiglia Brown ed è ben voluto anche da tutto il vicinato che gli vive intorno.

In cerca del regalo perfetto da fare a zia Lucy si imbatte in un misterioso libro custodito in un negozietto di antiquariato che però costa troppo per le sue fortune.

In attesa di racimolare il denaro giusto per acquistarlo finisce per essere messo in prigione per il furto dello stesso che però è stato architettato da Phoenix Buchanan. A lui ed alla sua famiglia adottiva spetterà il compito di dimostrare la sua innocenza ed incastrare il vero ladro del libro che se n’è impossessato per mettersi sulle tracce di uno strano tesoro custodito non si sa dove.