Sissi, la serie evento presto in Italia con Mediaset. Dominique Devenport nel ruolo che era di Romy Schneider

Serie TV - Fiction

Mediaset si è aggiudicata i diritti per la trasmissione di una serie evento che ripercorre la vita della duchessa Elisabetta di Baviera nota a tutti come Sissi. Quello che sappiamo sulla nuova miniserie tv presto in onda su canale5.

Che le reti Mediaset fossero fortemente interessate alle serie televisive non è un mistero e la notizia che arriva oggi sabato 9 ottobre non fa che confermare questa tendenza. Le reti capitanate da Pier Silvio Berlusconi si sono infatti aggiudicate i diritti per la trasmissione di una serie evento che ripercorre la vita della duchessa Elisabetta di Baviera nota a tutti come Sissi. La serie sarà presentata in anteprima mondiale nei prossimi giorni durante la kermesse di Canneseries per una breve anteprima di quello che i telespettatori potranno presto gustarsi in televisione su Mediaset.

Sissi: la nuova serie evento sulla vita dell’Imperatrice d’Austria arriverà su Mediaset

Stando a quello che rivela Ansa, si chiama Sissi la nuova serie evento realizzata e prodotta in Germania che racconta la vita dell’iconico personaggio della duchessa Elisabetta di Baviera che da sempre affascina il pubblico con la sua grazia e determinazione.

Sarà svelata per la prima volta in prima assoluta mondiale lunedì 11 ottobre 2021 quando verranno svelate le prime immagine delle 6 puntate che la costituiscono durante la kermesse di Canneseries.

La serie è attesa in tutta Europa come uno dei prodotti più interessanti dell’anno e anche l’Italia può giudicarsi felice di questo debutto grazie all’interesse che ha espresso Mediaset acquisendone i diritti di trasmissione. Sissi sarà infatti visibile anche nel nostro Paese grazie all’intenzione dei vertici della rete di proporla al pubblico italiano.

Sissi: l’iconico personaggio sarà interpretato da Dominique Devenport

La serie è composta da 6 episodi ognuno di circa un’ora e vede la regia di Sven Bohse mentre della scrittura si sono occupati Elena Hell e Robert Krause.

L’iconico personaggio che conquistò il pubblico mondiale grazie alle storiche interpretazioni di Romy Schneider, che le diedero una fama che dura nel tempo ancora oggi, sarà affidata all’attrice emergente Dominique Devenport. Al suo fianco troveremo l’attore tedesco Jannik Schümann nei panni del marito Franz mentre l’attrice Désirée Nosbusch prenderà i panni dell’arciduchessa Sofia.

Le 6 puntate che compongono la miniserie tv saranno dunque visibili presto su Canale5, anche se ancora non si ha una data ufficiale per il debutto.