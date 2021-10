Tú sí que vales 2021: la quarta puntata del talent show in onda sabato 9 ottobre 2021

Programmi TV

Il talent show che accompagna i telespettatori nel sabato sera di Canale 5 torna in onda anche questa settimana con tutta la sua folta squadra al seguito. L’ottava edizione di Tú sí que vales 2021 continua sabato 9 ottobre 2021 come sempre sul canale Mediaset e si ripromette di confermare i buoni ascolti ottenuti nei tre appuntamenti precedenti. Il programma andrà in onda come sempre a partire dalle ore 21:30, qualche minuto dopo la conclusione di Striscia la Notizia. Tutto quello che c’è da sapere sul quarto appuntamento con la trasmissione.

Tú sí que vales 2021: gli ascolti della terza puntata

Tú sí que vales 2021 continua a fare compagnia al pubblico di Canale5 da ormai 4 settimane con una ottava edizione nel segno della continuità, grazie alla confermatissima squadra al seguito.

Si sa infatti che squadra che vince non si cambia ed i vertici Mediaset sono ripagati ogni sabato in termini di ascolti.

Anche la terza puntata dello show si infatti imposta negli ascolti del sabato sera, spuntandola ancora una volta su Amadeus ed il secondo appuntamento del suo Arena ’60 ’70 ’80 andato in onda sempre su Rai1.

In occasione della terza puntata lo show con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli ha fatto registrare un entusiasmante 25% di share, grazie agli oltre 4 milioni e 100 mila spettatori rimasti sintonizzati su Canale5, che si è imposto dando ben 6 punti percentuali alla serata evento condotta da Amadeus.

Tú sí que vales 2021: la quarta puntanta del talent show

Sabato 9 ottobre 2021 va in onda la quarta attesa puntata del talent show Tú sí que vales sempre con la regina della televisione Maria De Filippi, in compagnia di Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

I volti noti della trasmissione stanno condividendo lo studio per la seconda stagione consecutiva con la rappresentante della giuria del pubblico Sabrina Ferilli a cui si aggiungono i componenti del tavolo dei conduttori Belen Rodriguez al centro dei due sportivi Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni con la gradita presenza della ballerina Giulia Stabile.