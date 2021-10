Amedeo Goria preoccupato all’ipotesi di diventare padre: lo sfogo al GF Vip dopo la clamorosa notizia

Gossip

Amedeo Goria ha reagito con stupore e preoccupazione alla notizia circa un’ipotetica gravidanza della compagna Vera Miales. La notizia bomba è stata annunciata nella diretta di venerdì sera e ha spiazzato il giornalista che, nella notte, si è sfogato con alcuni compagni. “Non me la sento di essere papà a 68 anni“, ha commentato preoccupato.

Amedeo Goria e l’ipotetica gravidanza di Vera Miales: notizia bomba al GF Vip

Amedeo Goria potrebbe presto diventare papà, dopo la notizia bomba annunciata nella diretta del Grande Fratello Vip di venerdì sera.

Nel corso della puntata Alfonso Signorini ha mostrato agli inquilini lo scoop rilanciato in precedenza da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, in cui era stata avanzata tale ipotesi. La compagna Vera Miales sarebbe incinta e il gieffino potrebbe così diventare nuovamente padre, dopo Guenda e Gian Amedeo avuti con Maria Teresa Ruta.

Amedeo Goria ha reagito decisamente male alla notizia, tra il sorpreso e il preoccupato. In primo luogo perché, stando alle sue dichiarazioni, i tempi della gravidanza non coinciderebbero alla perfezione con le ultime volte in sui è visto con la sua Vera.

In un secondo istante la sorpresa si è tramutata in preoccupazione, rivelando di essere contento per la notizia ma mostrando apprensione all’ipotesi di diventare padre a 68 anni.

Amedeo Goria si dice preoccupato: “Non me la sento di essere papà a 68 anni“

Tale preoccupazione è stata espressa in particolare dopo la puntata, quando Amedeo Goria ha deciso di sfogarsi con alcuni compagni. Il giornalista si dice preoccupato all’ipotesi di diventare padre alla sua età: “Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà a 68 anni di un bambino di 1 anno.

Sarei un nonno“. Grande inquietudine anche per l’ipotetica reazione della figlia Guenda e della ex Maria Teresa Ruta alla notizia: “Immagino Guenda, che già non vedeva benissimo Vera. E poi Maria Teresa“.

La sorprendente notizia che ha investito Amedeo Goria l’ha portato a rivalutare alcuni aspetti della sua vita, un equilibrio messo in bilico dall’ipotesi di diventare nuovamente padre. Per questo motivo il giornalista si dice pronto a un confronto con Vera Miales, chiedendo di poterla contattare telefonicamente per ottenere dei chiarimenti. In attesa che la coppia venga eventualmente messa in contatto, restano in Goria sentimenti contrastanti di gioia e preoccupazione.