Charlène di Monaco ha subito una nuova operazione. Le condizioni di salute della principessa

La salute della principessa Charlène di Monaco preoccupa i sudditi da molti mesi. La consorte del Principe Alberto di Monaco, infatti, si trova in Sud Africa dallo scorso maggio e ha subito dei delicati interventi chirurgici.

La principessa ha contratto una seria infezione otorinolaringoiatrica, che l’ha costretta nel suo paese natio. In questi mesi, Charlène di Monaco ha subito un intervento al cervello ed è stata ricoverata d’urgenza a seguito di un collasso.

Adesso, secondo il portale Monacomatin.mc, Charlène di Monaco avrebbe subito un nuovo intervento chirurgico in anestesia generale.

Charlène di Monaco operata ancora in anestesia generale

Le condizioni di salute della principessa Charlène di Monaco non sono ancora ottimali.

Malgrado le recenti apparizioni dell’ex nuotatrice e l’incontro con il principe Alberto di Monaco e i figli, sembra che Charlène di Monaco stia ancora combattendo con le conseguenze della brutta infezione otorinolaringoiatrica contratta lo scorso maggio.

Secondo delle indiscrezioni, Charlène di Monaco sarebbe stata sottoposta recentemente a un nuovo intervento in anestesia generale: “La principessa Charlene è nuovamente ricoverata da venerdì 8 ottobre per essere operata in anestesia generale“.

Si tratta di voci non confermate da palazzo, ma che proverebbero dall’entourage del principe Alberto di Monaco.

Secondo le indiscrezioni si tratterebbe dell’:”Ultimo” intervento che la principessa Charlène di Monaco sarebbe costretta a subire.

Charlène di Monaco di nuovo in ospedale: il principe Alberto chiarisce la situazione

Charlène di Monaco, secondo delle indiscrezioni, si è sottoposta a una nuova operazione in Sud Africa. La principessa aveva recentemente presenziato a un evento ufficiale a fianco del Re degli Zulu, Misuzulu.

Inoltre l’ex nuotatrice era apparsa sui social con uno scatto sorridente.

Recentemente anche il principe Alberto di Monaco aveva parlato delle condizioni di salute della moglie nel corso di un’intervista a Radio Montecarlo, come riportato da Fanpage.it.

Il regnante avrebbe spiegato che la principessa potrebbe fare ritorno a Monaco a breve, ma solo dopo aver effettuato ulteriori controlli sul suo stato di salute: “Tornerà a casa molto presto“.